Nuovi servizi all'ospedale di Lanzo, Vignale: "Impegno mantenuto"

Il 6 marzo scorso l’Assessore regionale al Patrimonio Gian Luca Vignale, insieme all’Assessore alla Sanità Federico Riboldi, avevano incontrato a Lanzo la cittadinanza e i rappresentanti delle istituzioni locali per presentare loro il piano di potenziamenti dell’ospedale di Lanzo.

Gli impegni assunti in quell’occasione sono stati, finora, onorati e nel corso di queste settimane, secondo il cronoprogramma previsto, sono stati attivati:

- 15 marzo: implementata la diagnostica per immagini, con la riattivazione delle ecografie e con il potenziamento degli esami radiografici e della TAC basale.

- 9 aprile: nuovo Ambulatorio di doppler vascolare (per il doppler dei vasi sovraortici, per il doppler arterioso e venoso degli arti inferiori e per il doppler aorto-iliaco)