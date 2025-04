Pinerolo: torrente Lemina in piena, la Protezione civile mette in sicurezza i ponti

Il Lemina è in piena per le abbondanti piogge e la Protezione civile sta lavorando per mettere in sicurezza i ponti di Pinerolo. Sono stati già chiusi il San Michele su via dei Mille e quello della Tabona, così come il sottopasso sulla Circonvallazione, sotto la rotonda per Riva. L’invito è essere prudenti e chiamare i numeri di emergenza in caso di allagamenti.

La pioggia potrebbe anche essere al'origine dello scontro tra due auto sulla Provinciale tra Pinerolo e Buriasco, avvenuto verso le 20. Due i feriti. Sul posto i carabinieri per regolare il traffico.