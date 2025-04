Giardino Cavallotti, l'appello dei cittadini: "Rivogliamo la nostra altalena"

Nel parco Cavallotti non c'è solo il problema dell'area cani inaugurata nel luglio del 2022, dopo la demolizione del circolo Rastel Verde, ma poi chiusa per motivi di sicurezza. Da un po' di tempo, infatti, tiene banco il caso dell'altalena scomparsa. La (ri)chiedono i residenti di corso Toscana e di corso Cincinnato e delle istanze del quartiere Lucento se ne è occupato nelle scorse settimane anche il consigliere del Movimento 5 Stelle della Circoscrizione 5, Pasquale Frisina.

"Sono almeno due mesi che l'altalena è completamente assente - spiega Frisina -, e ci auguriamo che l'amministrazione possa provvedere a un suo reintegro, magari entro la prossima estate". La speranza del quartiere è che

Capitolo area cani

A gennaio l’amministrazione comunale ha chiuso lo spazio per gli amici a quattro zampe. In attesa di nuovi lavori, quelli promessi dall’assessore al Verde di Palazzo Civico Francesco Tresso in risposta all’interpellanza del consigliere comunale del M5s, Andrea Russi. Il Comune ha già spiegato di aver avviato una ricerca di risorse economiche per una prima fase, almeno di messa in sicurezza.