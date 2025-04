Morte Papa Francesco, rinviate partite Serie A di oggi

(Adnkronos) - Dopo la morte di Papa Francesco, la Lega Serie A rinvia le partite in programma oggi 21 aprile 2025. Non si giocheranno oggi i match Torino-Udinese (12.30), Cagliari-Fiorentina (15), Genoa-Lazio (18) e Parma-Juventus (20.45). La Lega non ha reso note le date dei recuperi.