Cosa fare a Torino nel weekend: gli eventi fino a domenica 5 maggio

THE PHAIR

Da venerdì 3 a domenica 5 maggio

L'appuntamento annuale dedicato all’arte e alla fotografia, The Phair | Photo Art Fair, spegne le sue prime cinque candeline. Per la prima volta la kermesse sarà ospitata alle OGR Torino, nella Sala Fucine, area iconica delle ex Officine per la riparazione dei treni. La prima giornata di The Phair, venerdì 3 maggio, si concluderà con Una Notte alle OGR Torino / The Phair - Photo Art Fair & Exposed Festival, serata organizzata da Club Silencio. Durante i tre giorni di fiera saranno presenti una cinquantina di gallerie di arte contemporanea e di fotografia, provenienti dall’Italia ma anche da Belgio, Germania, Francia e Olanda. Ogni galleria presenterà progetti artistici il cui cuore ruota attorno all’idea di immagine, per rendere Torino un polo di riferimento e di confronto sul tema.

INFO: www.thephair.com

EXPOSED TORINO PHOTOFESTIVAL Dal 2 maggio al 2 giugno Gli amanti della fotografia si preparino. Questa primavera Torino diventa un polo dell’immagine con un mese di fiera ad hoc.Un mese in cui si potranno visitare oltre 20 mostre organizzate in occasione di EXPOSED, Torino Foto Festival. Alla sua prima edizione, la rassegna dedicata alla fotografia permetterà al pubblico con unico biglietto da 25 euro (acquistabile dal oggi, ndr) di visitare mostre e partecipare a eventi su tutta la città e non solo, mentre alcune delle iniziative saranno a titolo completamente gratuito. INFO : www.exposed.photography/programme/across-the-ocean

MUSICA DA VEDERE

Sabato 4 maggio, ore 15.45



Il paesaggio sonoro rappresentato nelle tele di Vittorio Amedeo Cignaroli rivive a Stupinigi attraverso l’arte musicale dei suonatori di corno da caccia. Le musiche che corrispondevano all’antico cerimoniale venatorio della vènerie royale (la caccia a cavallo con cani da seguita), vengono riproposte da una sonorizzazione delle opere curata dall’Equipaggio della Regia Venaria, ensemble musicale dell’Accademia di Sant’Uberto, costituita nel 1996 e riconosciuta dall’Unesco Patrimonio Immateriale dell’Umanità. Lo strumento impiegato è la trompe d’Orléans, corno circolare naturale, senza fori, tasti o pistoni, di agevole impiego anche a cavallo, per trasmettere le sequenze dell’azione venatoria nel folto della foresta.

INFO: Palazzina di Caccia di Stupinigi, Piazza Principe Amedeo 7, Nichelino, tel. 011 6200634, stupinigi@biglietteria.ordinemauriziano.it, web www.ordinemauriziano.it

ROSE DI PERSIA

Dal 30 aprile al 14 maggio

Organizzata da AIACE Torino, Rose di Persia è un racconto per immagini, tutto al femminile, dell’Iran contemporaneo attraverso tre appuntamenti – il 30 aprile, il 7 e il 14 maggio, al Cinema Romano, alle ore 20.30 – e nove film diretti da otto registe. La rassegna è curata da Ashkan Khatibi, drammaturgo, attore, cantante e produttore iraniano, protagonista della serie tv di grande successo Khatoon, costretto due anni fa a lasciare Teheran dopo un arresto, violenti interrogatori e ripetute minacce e diventato in esilio uno degli artisti di riferimento dell’opposizione al governo teocratico del suo Paese.

INFO: www.aiacetorino.it



TONINO DE BERNARDI

Dal 24 aprile al 9 settembre

Il Museo Nazionale del Cinema celebra Tonino De Bernardi, l'autore d'avanguardia torinese, con una mostra che esplora la sua straordinaria carriera e influenza nel panorama del cinema sperimentale nazionale e internazionale. La mostra, organizzata in sinergia con la Cineteca del Museo e il Cinema Massimo, offre un'immersione completa nell'universo creativo di De Bernardi ed è parte di un progetto articolato che prevede: la conservazione e la digitalizzazione delle sue opere che contano, ad oggi, più di un centinaio di film; l'allestimento di una mostra, una performance teatrale, la pubblicazione di un volume inedito e una retrospettiva, nonché una selezione di opere sottotitolate per la circuitazione. Sessant'anni di storia di un cinema vivo e stimolante.

INFO: www.museocinema.it

CONCERTI

NOMADI

Sabato 4 maggio ore 21



Sono i primi anni '60 quando tra Modena e Reggio Emilia Beppe Carletti e Augusto Daolio decidono di formare una loro band. L’esordio avviene nel 1963: nel 2023 I Nomadi compiono 60 anni e insieme ai Rolling Stones sono una delle band più longeve del mondo e i veterani del panorama musicale italiano. 60 anni di musica, emozioni, impegno sociale per una band transgenerazionale che ha saputo rimanere il passo con i tempi mantenendo la sua identità. In occasione del concerto, alle 16 Beppe Carletti sarà protagonista di un incontro a ingresso libero presso lo Spazio Musa (Via della Consolata 11E) dove è in corso la mostra "Augusto Daolio, uno sguardo libero".

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011.6698034, www.teatrocolosseo.it

BEATLEMANIAC

Sabato 4 maggio ore 21

Si chiude con "Beatlemaniac", sabato 4 maggio alle 21, il concerto che ripercorre tutte le fasi della carriera dei Fab Four, dagli esordi di "Please Please Me" alla psichedelia di "Magical Mistery Tour", la stagione "Riflessi" organizzata da Onda Larsen. Allo Spazio Kairos, via Mottalciata 7, ex fabbrica riconvertita in sala teatrale, saliranno sul palco i The Finger Pie, cover band dei Beatles col quale Onda Larsen aveva già prodotto lo spettacolo tra musica e teatro "Abbey Road".

INFO: biglietteria@ondalarsen.org.

LIRICA E CLASSICA

THE TENDER LAND

Sabato 4 maggio ore 20, domenica 5 ore 16



Laurie si sente già adulta, mentre la sua “Ma” la vede ancora come una bambina. Il rapporto tra le generazioni e lo sviluppo della persona sono l’essenza di quest'opera di Aaron Copland su libretto di Horace Everett, intima, ambientata in un'America rurale all'epoca della Grande depressione e animata da danze e melodie d'ispirazione popolare. Edizione in lingua originale inglese con soprattitoli. Prima esecuzione assoluta in Italia. Alessandro Palumbo direttore d'orchestra, Paolo Vettori alla regia. Con l'Orchestra e il Coro del Teatro Regio.

INFO: Piccolo Regio Puccini, piazza Castello 215, tel. 0118815241/42, web www.teatroregio.torino.it





ONE MAN SHOW

ANDREA PENNACCHI

Martedì 30 aprile ore 21



L'Odissea è "un racconto di racconti" attraversata da rimandi ad altre storie e miti, in una fitta rete che cattura il lettore. Pennacchi, appassionato fin da bambino di quest’opera straordinaria, ne restituisce il sapore proponendo una versione a più voci, che dà il giusto peso anche alla ricca componente femminile e al ritorno vero e proprio. Pochi ricordano, infatti, che gran parte della storia si svolge nell'arco di pochi giorni, tra la partenza di Odisseo e il ricongiungimento con moglie, figlio e padre. Il resto della storia è raccontata da aèdi, dai suoi compagni, da Telemaco, Penelope e dallo stesso Odisseo. Partendo dalla capanna dei racconti di Eumeo anche Pennacchi compie un viaggio nella sua infanzia e nella sua vocazione di attore.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011.6698034, www.teatrocolosseo.it

ROBERTO SAVIANO

Domenica 5 maggio ore 18

Due regine del narcotraffico s'incontrano in un'asfittica prigione cilena, fra loro scoppia un amore. Uno spietato boss della camorra vaga per il mondo in cerca della giovane ragazza che gli ha spezzato il cuore. Matteo Messina Denaro spende gli ultimi scampoli della sua latitanza barcamenandosi fra i ricordi e fra i letti delle sue tante amanti. Un feroce killer della ‘ndrangheta fa coming out e va a convivere con il suo compagno, scatenando le ire del clan. Cos'è il sesso per le organizzazioni mafiose? Opportunità di controllo, sopraffazione, strumento per creare nuove alleanze o per distruggerne di vecchie, stigma o vanto, esaltazione o vergogna? Con questo nuovo accecante caleidoscopio di storie, facce, racconti inconfessati, Roberto Saviano disegna un quadro preciso, spesso romantico, talvolta atroce, della criminalità organizzata alle prese con la questione più spinosa e delicata che le si possa presentare: quella del sentimento e del sesso. Dal palco Saviano accompagna lo spettatore attraverso un viaggio inedito nella vita intima del potere criminale.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011.6698034, www.teatrocolosseo.it





TEATRO

UOMO E GALANTUOMO

Martedì 30 aprile, Giovedì 2 e Sabato 4 maggio ore 19.30, Mercoledì 1° e Venerdì 3 ore 20.45, Domenica 5 ore 16



Scritta da Eduardo nel 1922, questa commedia racconta la storia di una sgangherata compagnia di guitti invitati a fare qualche recita in uno stabilimento balneare. Dovrebbero provare lo spettacolo, ma pensano a tutto tranne che a interpretare le loro scene, preoccupati come sono di procurarsi il pasto quotidiano e di badare alle proprie faccende personali. Padrone della scena e dei perfetti meccanismi comici che l’attraversano è Geppy Gleijeses, che impersona il capocomico Gennaro, e accanto a lui anche Lorenzo Gleijeses, Ernesto Mahieux, e tra gli altri Antonella Cioli, Ciro Capano, Gino Curcione e Roberta Lucca.

INFO: Teatro Carignano, piazza Carignano 6, tel. 0115169555-800235333, www.teatrostabiletorino.it

DAVID COPPERFIELD SKETCH COMEDY

Martedì 30 aprile, Giovedì 2 e Sabato 4 maggio ore 19.30, Mercoledì 1 e Venerdì 3 ore 20.45, Domenica 5 ore 16



Rilettura in chiave satirico/grottesca del capolavoro di Charles Dickens. Le vicende del celebre romanzo apparso tra il 1849 e il 1850, accavallandosi le une alle altre, si concatenano in una sarabanda teatrale stupefacente e danno vita a una sorta di "giostra" velocissima e incalzante. Dalle pieghe della narrazione ottocentesca e dal dinamismo che gli viene impresso emergono i temi universali che hanno reso immortale questa storia di riscatto e che, secondo il regista Marco Isidori, solo il Teatro può specchiare con piena verità.

INFO: Teatro Gobetti, via Rossini 8, tel. 0115169555-800235333, www.teatrostabiletorino.it

SID

Giovedì 2 maggio ore 20, Venerdì 3 ore 21, Sabato 4 ore 19, Domenica 5 ore 17

Sid. Italiano. Origini algerine. Quindici anni. Forse sedici, forse diciassette. Veste sempre di bianco, perché il bianco è il colore del lutto per i musulmani. Vive come uno dei tanti ragazzi di una delle tante periferie dell’Occidente. Vive nel mondo drogato della società dello spettacolo. Per uscire dalla disperazione e dalla noia di nascosto legge, ascolta musica, vede film. Recita. Recita sempre. Fino a dimenticare di essere Sid. Colleziona sacchetti di plastica, di carta, di tessuto, di materiale biodegradabile. Tutti, rigorosamente, firmati. Bello, intelligentissimo, raffinato lettore, perfettamente padrone delle più sottili sfumature della lingua. Ha ucciso. Probabilmente per noia. Sicuramente per uno scopo più alto. Uccide soffocando le sue vittime nei sacchetti di plastica alla moda. La sua storia è un film "senza montaggio": scorrono schegge di vita, di bullismo, di consumo, di ragazzi annoiati, dei fuck you, di canne, droga, desolazione, di vagabondaggi nei "templi del consumo".

INFO: Teatro Astra, via Rosolino Pilo 8, tel. 0115634352, www.fondazionetpe.it

SURREALISMO CAPITALISTA

Venerdì 3 e Sabato 4 maggio ore 21

Un precipitato teatrale di puro ritmo comico, che mette in scena un compendio di derive della società odierna. Nel corso dell’ultimo mezzo secolo abbiamo assistito all’affermarsi di un modello socioeconomico che tende a concepire ogni esistenza in termini monetari e a fare piazza pulita degli immaginari collettivi e delle alternative sociali, sostituendosi ad entrambi. Ne consegue un senso di frustrazione diffuso e un senso dell’umorismo poco diffuso: la nostra missione è ribaltare questo paradigma.

“Se gli immaginari collettivi non stanno al passo, dovremo farli stare al passo con la forza. Ogni immaginario collettivo buono, è un immaginario collettivo morto”. In scena due attori e un’attrice che fanno e dicono cose, in onore del grande Dio del Capitale. Con Camilla Violante Scheller, Giacomo Tamburini, Antonio “Tony” Baladam.

INFO: Casa Fools, via Bava 39, www.casafools.it





RISATE E STAND UP

BAZ – TI SPACCO IL MUSICAL

Venerdì 3 e Sabato 4 maggio ore 21, Domenica 5 ore 16

Lo spettacolo per chi ama, ma soprattutto per chi odia il musical. Marco BAZ Bazzoni, coadiuvato da quattro performer, torna a teatro con uno spettacolo comico a metà tra la stand up comedy e musical. Uno show del tutto nuovo e originale, che, alternando monologhi e canzoni, prende spunto dai più famosi musical della storia, da West Side Story a Grease, da Cats a Il Re Leone. Lo spettacolo è un'esplosione di energia, ironia e satira, che mette alla berlina i cliché e gli stereotipi del genere musicale, ironizzando su ignoranza, razzismo e sulla società dominata ormai dai social.

INFO: Teatro Gioiello, via Colombo 31, www.teatrogioiellotorino.it





PER I PIU' PICCOLI

QUADROTTO, TONDINO E LA LUNA

Sabato 4 maggio ore 17.30, Domenica 5 maggio ore 11



Lo spettacolo è la storia delicata di un quadrato bambino di nome Quadrotto, venuto al mondo per curiosità e dalla curiosità spinto a conoscere e ad esplorare il mondo: un mondo quadro, che parla e si muove come lui. Di notte vede la luna, così tonda, così bella, ma così lontana che per conoscerla bisognerebbe saper volare. È a questo punto che Quadrotto incontra un tipo strambo e che non sta mai fermo: Tondino. I due si rendono subito conto che non è affatto facile fare amicizia con chi parla un altro linguaggio ed è così diverso da te. Sarà una tempesta a mescolare forme e suoni e, grazie all'intervento dei bambini presenti, scopriranno un mondo nuovo dove tutto è possibile. Anche incontrare la Luna. Dai 3 anni. Di e con Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci.

INFO: Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, corso Galileo Ferraris 266, web casateatroragazzi.it





MOSTRE