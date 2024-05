Acquisto casa, Torino la più accessibile per i giovani: fino a 59 mq in più rispetto a Milano (comprando in centro)

Acquisto casa, Torino la più accessibile per i giovani: fino a 59 mq in più rispetto a Milano

Casavo, la piattaforma digitale che incrocia i bisogni di chi vende casa con i desideri di chi acquista, ha recentemente presentato un’analisi sull’accessibilità del mercato immobiliare per chi ha un reddito mensile di 1.500 euro e 2.500 euro netti. Ne emerge come Torino sia la città più accessibile tra quelle analizzate.

Con uno stipendio di 1.500 euro al mese e un mutuo di 30 anni all’80%, Torino è l’unica città in cui è possibile acquistare più di un monolocale: è l’unica infatti in cui il potere d’acquisto aumenta ed è possibile permettersi un bilocale da 68 mq in semicentro e un trilocale da 83 mq in periferia.

Nelle altre grandi città solo monolocali

In tutte le altre città, ovvero Milano, Roma, Firenze e Bologna è possibile acquistare solo monolocali, che siano in centro, semicentro o periferia: quello che cambia tra le diverse città è la grandezza dell’appartamento, si va dai 20 mq in centro a Milano ai 49 mq in periferia a Roma.

In caso di immobile da ristrutturare, Torino si conferma la città migliore: l’acquirente può infatti permettersi un bilocale da 57 mq in centro, un trilocale da 88 mq in semicentro e un quadrilocale da 108 mq in periferia. Questo scenario di acquisto risulta vantaggioso anche nelle città di Bologna e Roma, dove in periferia è possibile acquistare dei bilocali rispettivamente di 51 e 59 mq. Poco significativa invece la differenza a Milano, dove la scelta di un immobile da ristrutturare non regala metrature significativamente più generose, nemmeno in periferia.

Torino al top anche per chi vuole ristrutturare

Con uno stipendio di 2.500 euro e considerando sempre la stipula di un mutuo di 30 anni all’80%, in caso si volesse acquistare un immobile ristrutturato in centro, a Torino è possibile acquistare un trilocale. Spostandosi in semicentro e periferia, la città della Mole rimane l’unica ad offrire nettamente più agio negli spazi: per l’acquirente è infatti possibile comprare rispettivamente un quadrilocale da 110 o 136 mq. Si raddoppiano sostanzialmente i metri quadri rispetto a un trilocale situato in centro, da 70 mq.

In caso di immobile da ristrutturare, il potere di acquisto a Torino è decisamente superiore a qualsiasi altra città. Nella città piemontese è possibile acquistare un quadrilocale da 94 mq in centro, “contro” un monolocale da 35 mq in centro a Milano: ben 59 mq in più.

La significativa differenza rimane costante anche per immobili in semicentro (pentalocale da 144 mq a Torino, monolocale da 44 mq a Milano) e periferia (pentalocale da 176 mq a Torino, bilocale da 65 mq a Milano).