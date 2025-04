Sala Rossa, approvato il Consuntivo del 2024

Per Anna Borasi (PD), in periferia gli investimento PNRR sono serviti a rendere le scuole più efficienti dove la presenza di etnie è diventata elemento di forza. Il rendiconto dimostra che la riduzione del disavanzo e del debito è stato un lavoro graduale. E’ terminato il monitoraggio rafforzato da parte della Corte dei Conti. Il consuntivo 2024 conferma il raggiungimento degli obiettivi del Patto per Torino, una gestione virtuosa della cassa e il non ricorso all’anticipazione della tesoreria. Un rendiconto che premia la maggiore efficienza della macchina comunale. A livello di servizi, scesi a 8 giorni i documenti di prenotazione del documento di identità.

Secondo Caterina Greco (PD) il pareggio strutturale è un obiettivo che mette la garanzia per erogare i servizi essenziali, obiettivo non scontato a inizio mandato. Gestione oculata è data dagli accantonamenti, per il fondo rischi passività future e fondi per rinnovi contrattuali. Effettuati 50 concorsi, sostituito un dipendente su quattro, riorganizzato completamente la macchina comunale. E’ stato mantenuto il grado di protezione sociale, riqualificato 100 scuole e mantenuta alta l’attenzione sui grandi eventi sportivi con una crescita di 7, 5 milioni di turisti. Partiti trecento cantieri di PNRR e rispettati tempi della metro 2, oltre a investimenti per trasformazione urbana di Torino. Queste sono risposte vere e serie e non propaganda.

Andrea Russi (M5S) Dietro ai numeri si nasconde una fotografia preoccupante. Lo squilibrio non è superato, i conti non sono in ordine, il patto per Torino non è stato utilizzato per mettere i conti a posto ma per interventi ordinari, risorse che già dall’anno prossimo si ridurranno. Chi sta governando ha solo rinviato i problemi per chi verrà dopo. Non sono stati inseriti soldi per il welfare, in particolare per interventi di edilizia abitativa, ma trovati soldi per il capodanno, spesi male i soldi per la cultura. Tagliati soldi sulle fragilità e non si capisce quale sia la visione della Città. Invece di investire sulla sostenibilità, si pensa ad una linea nuova di inceneritore. Il rendiconto sembra più un “accrocchio” di numeri che una strategia di governo.

Federica Scanderebech (FI), annunciando la contrarietà del suo gruppo, ha criticato la mancanza da parte della Giunta di una visione lungimirante, aggiungendo che il consuntivo proposto manifesta difficoltà anche nella gestione dell’esistente. La consigliera ha poi evidenziato una serie di criticità irrisolte: periferie in caduta, mancanza di risposte concrete su infrastrutture (una tra le altre, piazza Baldissera) e sviluppo economico, trasporto pubblico in cattive condizioni, Il commercio di prossimità è in crisi, scondizioni delle strade e decoro urbano restano problemi irrisolti, mentre il PRG, ha aggiunto la consigliera, è restato in un cassetto. Occorre un cambio di rotta, a fronte del declino di Torino e dell’inerzia di questa Amministrazione.

Pierino Crema (PD) ha sottolineato come il Comune, negli ultimi anni, abbia effettuato 2000 assunzioni a fronte di circa 2100 pensionamenti, anche tenendo conto dei limiti di legge imposti alle Amministrazioni pubbliche e che andrebbero rivisti a livello nazionale. Crema ha anche evidenziato l’importanza del giudizio espresso dalla Corte dei Conti sul superamento dello squilibrio strutturale di bilancio, citando anche risultati ottenuti come quello sulle carte d’identità, il miglioramento delle riscossioni (a fronte della diminuzione delle contraddizioni), un’avveduta amministrazione che porterà ridurre per cinque anni le risorse che sarà necessario recuperare. Quanto alla crisi industriale e demografica, non sono temi che possa affrontare la sola Città.

Per Tiziana Ciampolini (Torino Domani) il Consuntivo dimostra che il Comune è in buona salute, importanti il giudizio della Corte dei Conti e le risorse accantonate. Ci sono stati risultati importanti, l’anagrafe, i grandi eventi, l’edilizia scolastica o i progetti PNRR, con aumenti di risorse per il welfare. Detto questo, la consigliera ha segnalato alcuni indirizzi sui quali lavorare, da un maggiore confronto con Circoscrizioni e cittadinanza al miglioramento e del sito Torino Cambia per una più efficace informazione nei confronti dei cittadini, poi sul tema della comunicazione sociale… Le politiche sociali, ha aggiunto, devono avere un ruolo primario per l’amministrazione e occorre un nuovo piano per l’abitare con centralità pubblica.

Simone Fissolo (Moderati) si chiede cosa succederà dopo il PNRR che sta rivoluzionando le nostre città. Una prospettiva che riguarda non solo Torino ma tutti i comuni d’Italia. Con la differenza che se, con il PNRR, lo Stato ci ha aiutato, l’Amministrazione ne ha approfittato per accantonare fondi e, con quel risparmio, ridurre il pesante debito della Città.

Ivana Garione (Moderati) precisa che il Bilancio è fatto di cifre che indicano la strategia della Città. E contesta le critiche fatte dall’opposizione in merito ad una presunta assenza di visione. Sottolinea che la lettura corretta del Bilancio permette di capire quale sia la strategia dell’Amministrazione. E ricorda che la Corte dei Conti ha ribadito come Torino abbia rispettato gli impegni assunti, certificazione significativa della validità dell’azione amministrativa della Città.