Antonella Elia, shooting fotografico in centro: "Torino la mia bellissima città"

Antonella Elia si diverte con uno shooting fotografico nel centro di Torino.

L'attrice torinese, 61 anni, ha pubblicato alcuni scatti fatti durante questa particolarmente soleggiata giornata primaverile.

Abito rosa, tacchi vertiginosi, si mostra solare e piena di energie: "Torino la mia bellissima città…fatta di luce e di ombra…proprio come me" scrive l'ex conduttrice di programmi come Non è la Rai e La ruota della fortuna. Di recente proprio nella sua città è stata ospite del nuovo programma di Joe Bastianich, Foodish.