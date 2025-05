Corso gratuito per chi ama i gatti: tre serate tra legge, cura e comportamento

Il Comune di Rivalta lancia un’iniziativa formativa rivolta a tutti coloro che hanno a cuore il benessere dei gatti: volontari delle colonie feline, proprietari e semplici amanti dei mici potranno partecipare gratuitamente a un percorso di tre incontri dedicato alla cura, alla gestione e alla convivenza con i gatti, domestici e non. Gli appuntamenti si terranno nei martedì 6, 13 e 20 maggio 2025, dalle ore 20:30 alle 22:30, presso il Salone del Mulino in via Balegno 2.

Il programma toccherà diversi temi fondamentali: dai comportamenti corretti da adottare nelle diverse fasi di crescita del gatto, alla normativa vigente per proprietari e detentori, fino alla gestione del benessere animale e alla convivenza in contesto domestico.

Il corso è organizzato in collaborazione con l’Asl To3 e prevede l’intervento di esperti del settore:

Patrizia Morero, veterinario ufficiale della struttura Sanità Animale dell’Asl TO3

Elena Borrione, veterinaria comportamentalista

Giuseppe Tisi, comandante della polizia municipale di Rivalta

Un’occasione utile e concreta per chi vive o lavora quotidianamente accanto ai gatti e vuole farlo nel rispetto della legge e del loro benessere. Per info e prenotazioni è possibile scrivere via WhatsApp al numero 338.4716770.