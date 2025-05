Innovazione nell'edilizia con Coprito 2.0: il coperchio cassonetto tapparella adattabile a tutti i contesti

L’evoluzione del settore edilizio non conosce sosta. Ogni giorno, sul mercato, fanno capolino innovative soluzioni costruttive che promettono di rendere la nostra vita più confortevole e sostenibile. Oggi vogliamo parlarvi di una di queste, una soluzione all’avanguardia, versatile e facilmente adattabile: il Coprito 2.0, un coperchio cassonetto tapparella realizzato su misura con materiali di ultima generazione.

Si tratta di un cassonetto per tapparella coibentato realizzato su misura in XPS con grafite. Questo materiale innovativo, oltre a garantire un’ottima resistenza termica e meccanica, consente al cassonetto di adattarsi perfettamente a qualsiasi contesto, senza dover eseguire interventi invasivi sulla muratura esistente. Questo è possibile grazie al sistema PLUG&PLAY, che rende l’installazione rapida, efficace e minimamente invasiva.

Uno dei punti di forza del Coprito 2.0 sta nella sua manutenibilità. Il coperchio frontale, realizzato con un profilo in PVC, permette una facile ispezione e manutenzione del rullo della serranda o dell’avvolgibile. Questa apertura è realizzata mediante una maniglietta minimal, inclusa nella dotazione standard, che si integra perfettamente con l’estetica del cassonetto.

Il coperchio cassonetto tapparella Coprito 2.0 non trascura nemmeno l'estetica. Il tappo di ispezione interno è realizzato in PVC tinteggiabile che, insieme al rivestimento ecobond sempre tinteggiabile, permette di personalizzare il cassonetto in base al gusto personale e allo stile dell’edificio.

Tra le altre cose, lo XPS con grafite usato per la costruzione del Coprito 2.0 è un materiale altamente performante, che garantisce ottime proprietà termoisolanti, contribuendo notevolmente all'efficienza energetica dell'edificio.

Incovar, l'azienda che produce il Coprito 2.0, offre un'ampia gamma di prodotti e servizi, facilmente consultabili sul suo sito tramite le voci del menu "Cassonetti e monoblocchi", "Mascheramenti", "Oscuranti", "VMC", "News" e "Contatti". Oltre ai cassonetti per tapparelle, l'azienda propone anche mascheramenti per avvolgibili, soluzioni oscuranti per interni e esterni, e soluzioni per la ventilazione meccanica controllata (VMC).

Un ulteriore elemento di sicurezza offerto da Incovar riguarda la certificazione termica dei suoi prodotti, che garantisce l'adeguamento a tutte le disposizioni del regolamento europeo in materia di efficienza energetica.

In conclusione, il cassonetto tapparella Coprito 2.0 rappresenta una soluzione innovativa e versatile, in grado di coniugare comfort, funzionalità ed estetica, riuscendo a soddisfare le esigenze dei clienti più esigenti. Non esitate a visitare il sito di Incovar per scoprire tutte le soluzioni offerte dall'azienda.



















Recensioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.