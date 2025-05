Tecnologia e crescita: Perseo Marketing porta l’IA nella Lead Generation da Torino al mercato nazionale

Un esempio concreto è Perseo Marketing, giovane realtà torinese specializzata nella lead generation a performance, che ha recentemente lanciato TITANIS®, una nuova tecnologia basata sull’intelligenza artificiale pensata per rivoluzionare il modo di generare e gestire contatti commerciali.

Fondata nel capoluogo piemontese, Perseo Marketing SRL ha chiuso il 2024 con un fatturato vicino a un milione di euro. Un risultato importante che testimonia come il modello di business innovativo dell’agenzia – in cui è Perseo a investire nella pubblicità, senza richiedere fee fisse mensili ai clienti – stia portando frutti concreti. Il principio è semplice: si paga solo per i risultati ottenuti, instaurando un rapporto realmente win-to-win.

Il cuore dell’innovazione si chiama TITANIS®, marchio registrato che integra modelli avanzati di intelligenza artificiale. Analizzando i dati storici interni, TITANIS® è in grado di stimare la probabilità che un lead online si trasformi in un contratto firmato, aiutando le reti vendita a concentrarsi sui contatti più promettenti. Un salto di qualità per tutte quelle attività locali e franchising che vogliono crescere rapidamente nel mercato dei servizi ad alto valore.

Non solo tecnologia: Perseo Marketing offre, in collaborazione con partner specializzati, anche servizi di supporto come la selezione automatizzata di personale qualificato, la formazione e gestione del telemarketing e del customer care, e programmi di training per migliorare le performance delle reti commerciali.

Con un focus sulle attività locali di medie/grandi dimensioni e sui franchising, Perseo Marketing si propone come un vero e proprio motore di crescita per l’economia torinese, portando innovazione e risultati concreti in un settore in piena evoluzione.

Un esempio positivo di come Torino non sia solo una città di tradizione industriale, ma anche un laboratorio dinamico di nuove idee, in cui tecnologia, marketing e business si incontrano per costruire il futuro.

Per informazioni e contatti:

Perseo Marketing s.r.l

Piazza Teresa Noce 17, Torino

Sito web: www.perseomarketing.it