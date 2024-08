Tentata rivolta in carcere il giorno di Ferragosto: fuoco ai materassi e un detenuto tenta la fuga

Ancora pericolose tensioni nel carcere di Torino nel pomeriggio e nella serata di Ferragosto, quando un detenuto che pretendeva di esser trasferito in altro istituto si è armato con un paio di forbici e ha iniziato a minacciare i presenti.

A dare la notizia è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE, per voce del segretario del Piemonte Vicente Santilli: “Per dargli manforte, tutta la Sezione si è rifiutata di fare rientro nelle celle ed ha iniziato rumorosamente a minacciare ulteriori disordini fino a che non fosse stato accordato il trasferimento del loro compagno. I rumori e i disordini della sezione hanno fomentato gli animi dell’interno padiglione detentivo che si sviluppa su tre piani ed anche i ristretti del piano sottostante hanno intrapreso una manifestazione di protesta, più violenta della precedente, sfociata addirittura nell’incendio di alcuni materassi”.

Il sindacalista evidenzia che “l’aria irrespirabile ha determinato la necessità di fare uscire tutti i detenuti dalla sezione che sono stati accompagnati nel cortile passeggi. Ed è proprio in questo frangente che un soggetto venticinquenne di origini marocchine, approfittando della confusione, si è arrampicato sul muro che delimita il cortile e ha tentato di darsi alla fuga. Immediatamente è scattato l’allarme ed il detenuto è stato rintracciato mentre cercava un varco o un modo per superare il muro di cinta. Anche in questa circostanza il nostro plauso va al personale di Polizia Penitenziaria che ha dimostrato, se ancora fosse necessario, la grandissima capacità che lo contraddistingue e consente allo Stato di gestire con professionalità e capacità situazioni operative estremamente complesse e pericolose. Ai poliziotti feriti auguriamo una pronta guarigione.”.

Santilli sollecita infine l’assegnazione di un Comandante titolare al Reparto di Polizia Penitenziaria: “Va evidenziato l'impegno dei vari comandanti non titolari che si sono avvicendati in questi mesi presso la cc di Torino, ma bisogna intervenire affinché il Dap si adoperi una volta per tutte per assegnare un nuovo comandante alla Casa circondariale torinese”

Il segretario generale del SAPPE Donato Capece, che pure esprime il “plauso del SAPPE al personale dell’Istituto di Torino che ha saputo gestire con fermezza e professionalità la situazione”, chiama “in causa” direttamente “chiunque, ma soprattutto chi ha ruoli di responsabilità regionale dell’amministrazione penitenziaria. Non si può continuare a restare inerte, a non prendere iniziative a favore delle donne e degli uomini del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio nelle varie carceri piemontesi”, denuncia il leader del SAPPE. “Sconcerta, poi, rivedere le fiamme in carcere a Torino. E’ ancora vivo in tutti noi quel che avvenne il 3 giugno 1989, quando presero fuoco i materassi accatastati e le fiamme aggredirono il braccio femminile. Persero la vita 8 detenute e 2 agenti del penitenziario, Rosetta Sisca e Maria Grazia Casazza. Ed è dunque da delinquenti, da sciagurati ed irresponsabili commettere atti incendi in carcere, proprio a Torino poi…”.

A denunciare l'episodio di violenza che ha portato a ferimento di sei agenti di polizia è anche il sindacato Osapp: "Le aggressioni sono 40 dall’inizio dell’anno 2024 e gli agenti feriti 50. Come abbiamo più volte detto, e non ci stancheremo mai di continuare a farlo, il carcere di Torino attualmente è in assoluta anarchia e autogestione, comandano e spadroneggiano i delinquenti che si sono appropriati del territorio della legalità dello Stato. Sempre ieri, un altro detenuto ristretto al Padiglione C ha scavalcato il muro del cortile passeggio e si è accovacciato sotto la settima garitta del penitenziario nel probabile tentativo di evadere. Pleonastico rammentare che la situazione del carcere di Torino è definita dal personale vomitevole oltre che inquietante e talmente pericolosa da costringerci nuovamente e per l’ennesima volta a chiedere al Signor Prefetto di Torino di disporre l'impiego immediato di altre Forze quali l'Esercito perché giunti al limite estremo l'ordine e la sicurezza interne e si temono possibili conseguenze anche per la cittadinanza" commenta il segretario generale dell'Osapp Leo Beneduci.

Disordini anche nel carcere di Ivrea ieri, dove un detenuto di origini tunisine ha chiesto al personale di Polizia Penitenziaria di potersi recare in altra sezione detentiva per parlare con un suo connazionale. "Non essendo un albergo, il poliziotto ha ovviamente risposto negativamente alla richiesta e ciò è bastato a scatenare le ire e la furia del detenuto che ha aggredito verbalmente gli agenti presenti per poi scagliarglisi contro fisicamente" spiegano dal sindacato Sappe. "Addirittura, il detenuto ha sollevato una scrivania e spingendola con forza contro gli agenti ha procurato a uno di loro una lesione al piede. Immediatamente è stato dato l’allarme e l’intervenuto di ulteriore personale di supporto ha posto fine all’aggressione”. L’auspicio del sindacalista è che “speriamo davvero che i timidi interventi avviati dal Governo siano l’inizio di un cambio di rotta perché non si può più andare avanti così, con aggressioni e danneggiamenti all’ordine del giorno e con i detenuti che pensano davvero di poter fare cosa vogliono”.