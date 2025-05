Case popolari, i vertici Atc incontrano il nuovo comitato inquilini di corso Lecce

Questa mattina il presidente dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale Maurizio Pedrini, insieme al vicepresidente Fabio Tassone, ai referenti Atc che amministrano il quartiere e ai responsabili del Numero Verde, hanno incontrato il nuovo Comitato Inquilini di corso Lecce 31-33, presieduto dal signor Umberto Viani.

Costituitosi il 20 marzo scorso e formato, oltre che dal presidente, da 3 componenti (il vicepresidente Gabriele Gandolfi, la segreteria Giuseppina Amato e il consigliere Stefano Gallino), il comitato, formalmente riconosciuto da Atc, rappresenta una naturale forma di aggregazione dei residenti del complesso di edilizia sociale e di espressione delle loro istanze.

“Sono molto felice - ha dichiarato il Presidente Atc Maurizio Pedrini - di poter accogliere oggi il neo comitato di corso Lecce presso la nostra sede. I comitati inquilini sono un interlocutore fondamentale per l’Agenzia, non solo per la funzione di rappresentanza del punto di vista e delle priorità dei residenti, ma anche perché testimoniano la volontà degli inquilini di farsi parte attiva, con le loro proposte e i loro suggerimenti, nella gestione del patrimonio di edilizia sociale”.

Realizzato tra gli anni ’20 e gli anni ’30 del Novecento, come tredicesimo, in ordine di edificazione, insediamento di edilizia sociale a Torino, il complesso di corso Lecce 31-33 ospita 265 alloggi distribuiti in 12 palazzine, circondate da cortili e giardini interni. 206 appartamenti sono di proprietà Atc, assegnati a inquilini, 59 sono stati riscattati da ex assegnatari diventati nel corso del tempo proprietari.