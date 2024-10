Vendeva vestiti con false griffe al Balon: i Civich sequestrano centinaia di capi

La Polizia Municipale sequestra vestiti e scarpe con false griffe al Balon. Sabato scorso i Civich hanno intercettato un venditore abusivo che da tempo veniva monitorato per il gran numero di merce contraffatta vendeva nel mercato, esponendo i capi di abbigliamento su teli adagiati al suolo o direttamente dentro i borsoni, pronti per la fuga in caso di necessità.