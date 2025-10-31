Unitre Cavour inaugura l’anno accademico con Maria Grazia Turina nuova presidente

Parte il nuovo anno accademico dell’Unitre di Cavour, con una grande novità: entra in campo la nuova presidente Maria Grazia Turina, che subentra al posto di Erio Vaira storico presidente dell’Unitre Cavour da ben 14 anni.

“In realtà è stata una questione formale – spiega Turina –, sono sempre stata vice presidente di Erio e ora si sono solamente invertiti i ruoli; continua a lavorare nel direttivo”

Il programma dei corsi si presenta ricco e variegato: inglese ed inglese turistico tenuti dal professor Joseph Rivers. Spagnolo, ogni mercoledì, con la docente Tiziana Triberti Borgna. L’attività motoria, coordinata dalla professoressa Anna Maria Aimone Ghione, e la tradizionale ‘passeggiata attorno alla Rocca’ del mercoledì mattina. Tra le attività più attese tornano i balli di gruppo e i corsi di balli occitani, guidati da Ornella Primo e i Danzatori di Bram.

“Grandi novità per quest’anno non ce ne sono – racconta la nuova presidente –. I corsi di lingua e di ballo sono quelli più gettonati e abbiamo deciso di mantenerli”. Numerosi saranno anche gli incontri, come quello sul Shinrin Yoku, l’arte giapponese del ‘bagno nella foresta’ per ritrovare il benessere psicofisico, con Alfredo Licata, operatore shiatsu.

“Le iscrizioni sono iniziate da poco, ma abbiamo già nuovi iscritti, neo pensionati, che sono interessati ai corsi e ci fa piacere” spiega Turinna. La quota di iscrizione per il nuovo anno è fissata a 35 euro, ridotta a 20 euro per i familiari conviventi. Mentre le lezioni si svolgeranno fino ad aprile 2026. Per iscrizioni e maggiori informazioni la segreteria sarà aperta ogni martedì dalle 9,30 alle 11, nella sede Unitre di Via Dante 7. I corsi saranno attivati al raggiungimento di almeno sei partecipanti.

Miriam Hamdi