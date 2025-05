Inaugurata l’elisuperficie per il soccorso notturno presso la diga Iren di Val Clarea

l Servizio Regionale di Elisoccorso della Città della Salute e della Scienza di Torino ha collaudato con un apposito volo la piazzola di atterraggio notturno della diga Iren di Val Clarea, nel comune di Giaglione, alla presenza del sindaco Enzo Campo Bagattin.

L'esercitazione è stata necessaria per validare la rotta di volo, che è diventata operativa per le future operazioni di soccorso, permettendo l’inserimento dell’area di decollo e atterraggio all’interno del censimento regionale delle elisuperfici abilitate al volo notturno.

La piazzola, che sorge a 1.050 metri di altitudine, si aggiunge alle elisuperfici predisposte per l’atterraggio notturno e già inaugurate nel periodo 2021-2023 in Valle Orco, presso le dighe Serrù, Telessio ed Eugio: un ulteriore tassello dell’impegno Iren per migliorare la gestione delle emergenze delle proprie realtà produttive in quota, ma anche a servizio del territorio circostante.