No Ztl a Moncalieri: "Così si uccide il centro storico". Ma la protesta raccoglie poche decine di persone

Se l'obiettivo era dimostrare che Paolo Montagna e la sua giunta hanno scelto una strada sbagliata, il risultato è stato molto deludente. Erano alcune decine i residenti di Moncalieri che nel pomeriggio di oggi, 31 ottobre, accompagnati dall'assordante rumore dei fischietti, si sono radunati nel centro storico per dire no alla nuova Ztl videsorvegliata entrata in vigore da alcune settimane.

I contrari spiegano le loro ragioni

E' stato più il rumore fatto delle persone presenti, anche se alcune di queste erano davvero convinte nel difendere le loro ragioni. Federica Aghema, agente di assicurazione che lavora nel centro storico e qui residente da 35 anni, ha spiegato: "Il problema non è la Ztl, ma la chiusura h24. Si spezza in due la città in questo modo. Così si desertifica tutto il centro: va bene chiudere il sabato e domenica per gli eventi, ma durante la settimana in questo modo tutti vanno a comprare nei centri commerciali e i negozi della zona ne pagano le conseguenze. Senza contare i problemi che si creano per gli anziani e i diversamente abili".

Il sindaco Montagna ha ribadito una volta ancora di non voler tornare indietro su una decisione già presa da tempo: "Il centro storico è una priorità per questa amministrazione. La strada che abbiamo intrapreso guarda alla sua promozione e valorizzazione”, ma gli organizzatori della protesta sperano in un cambio di rotta: "Mi aspetto un pò di buon senso da parte del sindaco, così il centro storico lo si sta uccidendo", ha detto Aghema.

Monticone (FdI): "Protesta legittima"