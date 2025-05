Una pinerolese rappresenterà il Piemonte alla finale nazionale Abi Professional

C’è una pinerolese tra i finalisti del concorso nazionale Abi Professional in programma dal 10 al 13 novembre in Valle d’Aosta. Ieri, al Cfiq di Frossasco si è tenuta una giornata di sfide a colpi di cappuccini e cocktail, che hanno coinvolto due Regioni: Piemonte e Valle d’Aosta.

Al mattino, alunni del Cfiq e del Prever di Pinerolo, del Paire di Barge e provenienti dalla Valle d’Aosta si sono affrontati nella realizzazione di caffè e cappuccini per la prima edizione della Vergnano Young Challenge. La migliore è stata Rebecca Gorlato del Paire.

Nel pomeriggio, invece, è andata in scena prima la Vergnano Challenge dei grandi, che prevedeva anche un cocktail a base caffè, a strappare il pass per le finali di novembre sono stati Pasquale Diodato (esperto di caffetteria in Valle d’Aosta) e Simona Trivellini (Flavour Artisanal Bistro di Biella).

A seguire, infine, il concorso per il cocktail sparkling, ovvero con le bollicine, da abbinare a cibo realizzato sul momento, partendo da una mistery box. Qui l’hanno spuntata Giulia Socia (Il Golosone di Champoluc) e Noemi Desirée Amato (El Cantinero Again di Pinerolo). Non una novità per lei, perché ha già alle spalle una partecipazione alla finale nazionale del 2023.