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Cronaca | 30 aprile 2026, 14:38

Scontro tra due auto e disagi al traffico in corso Regina Margherita

Tre feriti, sul posto polizia locale e due ambulanze

L'incidente in corso Regina

L'incidente in corso Regina

Incidente questo pomeriggio, giovedì 30 aprile 2026, all’uscita di corso Regina Margherita.

Lo scontro tra due auto è avvenuto all'altezza del semaforo successivo al ponte che attraversa la Dora Riparia. A poca distanza dalla caserma dei vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenute una volante della polizia locale e due ambulanze. Tre persone, ferite in modo lieve, sono state trasportate al pronto soccorso per accertamenti.

Rallentamenti in corso sul traffico lungo corso Regina Margherita per consentire soccorsi e rilievi.

ch. ga.

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