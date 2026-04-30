Scontro tra due auto e disagi al traffico in corso Regina Margherita

Incidente questo pomeriggio, giovedì 30 aprile 2026, all’uscita di corso Regina Margherita.

Lo scontro tra due auto è avvenuto all'altezza del semaforo successivo al ponte che attraversa la Dora Riparia. A poca distanza dalla caserma dei vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenute una volante della polizia locale e due ambulanze. Tre persone, ferite in modo lieve, sono state trasportate al pronto soccorso per accertamenti.

Rallentamenti in corso sul traffico lungo corso Regina Margherita per consentire soccorsi e rilievi.