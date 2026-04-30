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Moncalieri | 30 aprile 2026, 13:03

Da Moncalieri a La Loggia, ritorna l'allarme per i furti d'auto

Diverse le segnalazioni negli ultimi giorni

Da Moncalieri a La Loggia, allarme per i furti d'auto (foto d'archivio)

Da Moncalieri a La Loggia, allarme per i furti d'auto (foto d'archivio)

Truffa della Tari (attraverso falsi messaggi inviati sui telefonini), raggiri ai danni degli anziani, ma anche e soprattutto la piaga dei furti d'auto. La cintura sud di Torino continua a fare i conti con questa piaga: se nelle settimane scorse era stata Nichelino ad essere presa di mira, negli ultimi giorni la maggior parte dei casi sono stati segnalati tra Moncalieri e La Loggia.

Moncalieri e La Loggia, dopo Nichelino

Nella città del Proclama, la razzia compiuta ai danni del Golden Garage di strada Carignano infatti ha praticamente dato il via ad una carrellata che sembra non dare tregue a chi custodisce la propria vettura dentro dei capannoni oppure, semplicemente, li parcheggia in strada. Una Alfa Romeo Giulietta è stata trafugata in via Saluzzo, nella zona di Borgata Santa Maria. 

La richiesta: più controlli e telecamere

A La Loggia, invece, nei giorni scorsi è stata rubata una Fiat Panda nella zona di via Sandro Pertini. E molti residenti rilanciano la richiesta di maggiori controlli da parte della Polizia locale e delle forze dell'ordine, ma soprattutto quella di installare nuove telecamere per poter arrivare a 'pizzicare' i topi d'auto o tutti coloro che pensano di rubare impunemente..

Massimo De Marzi

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