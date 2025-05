Senza patente, al volante di un'auto priva di assicurazione: rom di Nichelino nei guai

Fermato dai carabinieri per un controllo, in pochi istanti è venuta fuori la verità: senza patente, era alla guida di una macchina priva di assicurazione: un rom residente a Nichelino è finito nei guai.

La scoperta durante un controllo

Il fatto è successo pochi giorni fa a Settimo: i militari dell'Arma hanno chiesto alla vettura di accostarsi per una verifica, a bordo c'erano anche due ragazzi giovani, uno appena maggiorenne e uno minorenne, che vivono nel campo di via Moglia proprio a Settimo.

Rinvenuti anche arnesi da scasso

I carabinieri hanno rinvenuto all'interno della macchina anche alcuni arnesi da scasso, sottoposti poi a sequestro. Per la persona al volante è scattata quindi una doppia denuncia e adesso si indaga per capire se quegli arnesi erano stati usati per qualche furto avvenuto nei paraggi in quel periodo.