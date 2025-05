Giochi d’acqua al parco di Vittorio, il maltempo rimanda l'apertura a giugno

Dopo il grande successo dello scorso anno, il parco di Vittorio è pronto a dare il via alla nuova stagione dei giochi d’acqua, che entreranno in funzione il 1° giugno 2025. Lo spazio, che lo scorso anno ha conquistato tantissime famiglie, è stato trasformato in un’area dinamica e inclusiva, con una piattaforma che ospita 11 strutture in elevazione e 25 getti a pavimento, offrendo così un'area rinfrescante ideale per le giornate più calde dell’estate.

"Spazi con potenziale"

"Nel 2024, migliaia di famiglie hanno affollato questa zona del parco, facendo emergere il grande potenziale di uno degli spazi verdi più belli della zona sud della città", ha commentato il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano. Quest’anno, nonostante il grande entusiasmo, l’apertura stagionale dei giochi d’acqua è stata rinviata ai primi di giugno. Questo rinvio si è reso necessario a causa delle attuali condizioni climatiche sfavorevoli, che non consentono l'uso ottimale della struttura.

Nuovi controlli

Il periodo extra consentirà ai tecnici del settore Verde Pubblico di effettuare i necessari controlli e verificare eventuali anomalie, per garantire che tutto sia pronto per accogliere il pubblico con la qualità che merita. "Questi giorni di attesa saranno cruciali per effettuare tutte le verifiche necessarie", ha dichiarato Miano. "Ci stiamo preparando per offrire un’estate indimenticabile, con un parco che è tornato a essere un luogo di aggregazione, relax e gioco per tutta la comunità".

L'attesa è dunque breve: dal 1° giugno i giochi d’acqua torneranno a rinfrescare le calde giornate torinesi, portando gioia e divertimento alle famiglie che frequentano il parco di Vittorio del quartiere Lingotto.