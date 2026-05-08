A Cambiano il 16 maggio il progetto "Parlami di Gaza"

Sabato 16 maggio alle 21, Cambiano in via Cavour 2 di fronte alla Chiesa dello Spirito Santo, ci sarà l'iniziativa “Parlami di Gaza”, un progetto itinerante, composto da fotografie, letture e musica, che ha lo scopo di mantenere viva e attiva la voce del popolo palestinese, attraverso il lavoro di tre giovani artisti in diaspora e non, protagonisti della serata insieme al loro popolo. Inoltre saranno esposte alcune tavole del celebre artista palestinese Naji-al-Ali, il più famoso ed incisivo vignettista del mondo arabo.



L’iniziativa, aperta a tutte e tutti, è organizzata dal comitato spontaneo Cambiano per Gaza in collaborazione con l’Associazione Cuoche e Sarte Ribelli, il Movimento dei Cerini, la sez. di Trofarello dell’Anpi, con il patrocinio del Comune di Cambiano.



Il Munlab fa parte del gruppo spontaneo di cittadini e associazioni di Cambiano e dintorni, nato per sensibilizzare e sostenere la popolazione di Gaza con presidi, incontri e iniziative con lo scopo di informare e unire contro l’indifferenza e il silenzio, per la pace.



Oltre al Munlab partecipano al comitato altre associazioni: Laboratorio Teatrale di Cambiano, Napoli Club Cuore Azzurro, l’Associazione Cuoche e Sarte Ribelli, Emergency Santena e il Comitato Pace di Chieri.

