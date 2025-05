Salone del Libro, Nicco: "Contenti per la partecipazione all'Arena Piemonte"

"Ogni anno il Salone del Libro riesce a rinnovarsi, a parlare a generazioni diverse, a coinvolgere l’intero territorio piemontese in un racconto fatto di libri, idee, persone", sono le parole del residente del Consiglio regionale del Piemonte Davide Nicco commentando questa 37esima edizione del Salone del Libro che ha chiuso i battenti.

"È un’occasione di crescita civile e culturale - afferma Nicco - che si rivolge e dà spazio ad ogni sensibilità e formazione e a cui il Consiglio regionale partecipa con convinzione". Che, poi, si mostra contento per la partecipazione che hanno avuto tutti gli appuntamenti organizzati dal Consiglio presso l'Arena Piemonte.

"Aver visto - sottolinea - così tanti cittadini, soprattutto giovani e studenti, prendere parte agli eventi da noi promossi è motivo di autentica soddisfazione.

È stata una straordinaria vetrina culturale, non solo per Torino ma per tutta la nostra regione".

"Un appuntamento che diventa un vero laboratorio di confronto, dialogo e conoscenza: il Piemonte ha una vocazione naturale per la cultura e la lettura", conclude il presidente Nicco.