Laboratorio ecologico al Rifugio ai Sap in Val d’Angrogna

“Parleremo di ambiente e natura e scegliere un luogo naturale per farlo ci sembrava logico”. Il pinerolese Nicola Lollino, uno dei componenti del gruppo del Pinerolese di Europa Verde, introduce così l’evento che si terrà domenica 20 al Rifugio ai Sap in Val d’Angrogna a Torre Pellice.

“La tutela dell’ambiente è un tema che riguarda tutti ed è incredibile come nel 2025 si assista a numerose guerre per conquistare qualche pezzo di terra, che, andando avanti con il riscaldamento globale, rischierà di essere bruciata” sottolinea Lollino. L’appuntamento prevede il ritrovo alle 9,30 in piazza San Martino a Torre Pellice per raggiungere il punto di partenza della camminata verso il rifugio. Durante la salita si potrà fare plogging (ovvero raccogliere i rifiuti incontrati durante il percorso) e all’arrivo un risveglio muscolare nella natura. Dopo il pranzo, che si può fare in Rifugio (al costo di 28 euro, 22 per i tesserati Europa Verde – prenotazioni al 339 3231128), ci si confronterà sul tema ‘Una politica verde contro l’inquinamento: quali prospettive?’.

In programma anche uno spettacolo teatrale adatto ai bambini e un concerto folk dello stesso Lollino. Durante la giornata interverranno: l’europarlamentare Benedetta Scuderi, Maurizio Battegazzore (Gruppo Alpi Verdi), Sabrina Moles (Legambiente), Raoul Oliva (Redazione Ecologica), Roberto Mezzalama (Torino Respira). A guidare il dibattito saranno Erica Bevilacqua e Fabrizio Frosina (cooportavoce provinciali). Proprio Frosina osserva come il Pinerolese è un territorio importante nell’ottica del progetto ‘Alpi Verdi’: “Stiamo lavorando non solo sulla questione ambientale, ma anche sugli aspetti strutturali della vita in montagna e della difesa delle piccole comunità”. Comunità che nelle vallate pinerolesi sono molteplici. Questa sarà solo una prima iniziativa perché Europa Verde vuole farsi conoscere in vista delle elezioni comunali del 2027, “dove lavoreremo con Sinistra Italiana nell’ambito dell’Alleanza Verdi Sinistra”. Per ulteriori info e per aderire entro oggi, giovedì 17, all’evento: torino@europaverdeverdipiemonte.it.