Fare incontrare i giovani con l’occupazione e la sicurezza: “romba” davanti al Poli il tour della Fondazione consulenti per il lavoro

“Il lavoro viaggia con noi”. Questo è lo slogan scelto per la seconda edizione del Tour per l’orientamento, la legalità e la sicurezza organizzato e sostenuto da Fondazione Consulenti per il lavoro. L’appuntamento è stato fissato nel controviale di corso Duca degli Abruzzi, a pochi passi dall’ingresso del Politecnico di Torino, uno dei luoghi in cui per tradizione si costruiscono ponti tra le nuove generazioni e il mondo del lavoro.ù

Seconda edizione

“Siamo alla seconda edizione e volgiamo viaggiare in tutta l’Italia, partiti da Gorizia per chiudere dopo 25 tappe a Genova la prossima settimana - dice il presidente della Fondazione consulenti per il lavoro, Vincenzo Silvestri -, siamo una categoria che si colloca tra pubblico e privato e vogliamo agevolare l’incontro tra domanda e offerta del lavoro”. “Il capitale umano è il nostro pane quotidiano e la Fondazione fornisce ormai dal 2007 servizi con l’adesione del 10% dei colleghi: facciamo consulenza, ma anche politiche attive nella domanda e offerta di lavoro per colmare il mismatch che affligge il mondo del lavoro”. “In Italia c’è un grande problema legato ai giovani: nonostante la riduzione demografica, è ancora molto alto il numero dei neet. È un tesoro cui attingere, ecco perché andiamo sui territori per portare la conoscenza del lavoro ai giovani, a informarli e assisterli nella ricerca di un impiego”.

Ma non solo: “Parliamo loro anche di legalità per sottrarli alle trappole del sommerso e della precarietà. Ecco perché ci occupiamo anche di sicurezza sui luoghi in cui si opera”.

“Queste iniziative sono fondamentali - dice Michela Favaro, vicesindaca -, perché cercano di accorciare la distanza tra il mondo del lavoro e le nuove generazioni. Spesso il lavoro viene percepito in maniera diversa da quello che è nella realtà. E la sicurezza è una delle maggiori priorità ancora irrisolte, nonostante le leggi e i proclami”.

“Il mondo dei consulenti del lavoro dà un grande supporto nel rapporto tra la pubblica amministrazione e le aziende, ma soprattutto con il mondo del lavoro. Si tratta di una materia sempre più complessa e difficile da dominare”, dice il governatore del Piemonte, Alberto Cirio.

Firma del protocollo

Lo scorso anno l’evento si era tenuto al Campus Einaudi, stavolta è toccato al Poli. E con l’occasione è stato firmato un protocollo tra i diversi enti promotori per l’uso dell’intelligenza artificiale nella difesa della sicurezza sul lavoro. Dal Politecnico all’Inail, passando per l’ordine degli Ingegneri.

“Si tratta di sinergie importanti - sottolinea Domenico Princigalli, direttore regionale dell’Inail -. La tutela e la difesa di chi lavora è soprattutto una questione di dignità, specialmente se parliamo di giovani generazioni”.

E il presidente dell’Ordine degli Igegneri di Torino, Giuseppe Ferro, aggiunge: “Il Politecnico di Torino è il primo ateneo mondiale nel placement dopo il lavoro. Ma ci sono carenze in ambiti civili e ambientali: sono criticità di collocamento che genera una crisi per il settore rispetto ad altri”.

“Nella filiera dell’innovazione siamo chiamati ad attrarre e formare i giovani - dice il rettore del Politecnico, Stefano Corgnati -, ma anche la sicurezza sarà sempre più alla base dei nostri percorsi formativi. L’uso di strumenti innovativi come l’intelligenza artificiale può accelerare la soluzione dei problemi”.

“Ci sono strumenti innovativi che possono servire a dare formazione ed è una delle proposte che facciamo ai ragazzi, anche usando i visori. Ma questo è solo l’inizio di un cammino per coinvolgere anche altri enti e realtà. Vogliamo dare un segnale forte per lavorare insieme”, conclude il presidente dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Torino, Fabrizio Bontempo.