Ristoranti a Torino: Fuego y Brasa, quando la brace incontra l'eccellenza

Nel cuore di Piazza Emanuele Filiberto a Torino, Fuego y Brasa si distingue come un vero punto di riferimento per gli amanti della carne alla brace. Questo ristorante, di proprietà di Michelle Di Marco , è guidato con passione da Kayo , che pFuego y Brasa offre un’esperienza autentica, in cui la qualità delle materie prime e la cottura alla brace si uniscono per esaltare ogni sapore. Abbiamo parlato con Kayo per scoprire cosa rende questo locale così speciale.

Ci racconti qualcosa sul vostro ristorante?

Siamo specializzati nella carne alla brace, con una selezione di costate di altissima qualità provenienti da diverse parti del mondo. Tra le nostre proposte ci sono carni irlandesi, croate, italiane, argentine e un taglio brasiliano molto apprezzato, la picanha, che prepariamo utilizzando Angus uruguaiano per un sapore ancora più intenso.

Utilizziamo un forno spagnolo innovativo, che funziona sia come forno che come grill, donando alla carne un inconfondibile aroma affumicato e una crosta croccante, molto amata dai nostri clienti.

Abbiamo aperto esattamente un anno fa e offriamo costate con diverse frollature: 30, 35 fino a 90 giorni, oltre a carni non frollate. Ogni costata viene servita su una piastra calda, permettendo ai clienti di gestire la cottura direttamente al tavolo. Normalmente le serviamo al sangue, ma lasciamo libertà di scelta per adattare la cottura ai gusti di ciascuno. Ogni piatto è accompagnato da verdure alla brace, che mantengono il tipico aroma affumicato, e da salse che ne esaltano il sapore.

Quando avete scelto Hydra per l’acqua e cosa vi ha convinto?

Abbiamo deciso di installare un erogatore Hydra circa otto mesi fa. Questa scelta ci ha permesso di risparmiare spazio in magazzino e nei frigoriferi e di offrire ai nostri clienti acqua di alta qualità , che è stata accolta con grande entusiasmo.

Quali sono stati i feedback dei clienti sull'acqua erogata da Hydra?

Abbiamo ricevuto ottimi riscontri. I clienti apprezzano la qualità dell’acqua e anche il fatto che serviamo le bevande in bottiglie personalizzate. Inoltre, il servizio è più veloce e i clienti possono scegliere tra acqua a temperatura ambiente o fredda, in base alle loro preferenze.

Se dovessi dare un solo motivo per consigliare Hydra a un collega, quale sarebbe?

I vantaggi sono davvero tanti, ma se dovessi sceglierne uno direi il risparmio economico. Inoltre, permette di ottimizzare lo spazio e migliorare il servizio, rendendolo più pratico ed efficiente.

Perché pensi che alcuni ristoratori siano ancora scettici sugli erogatori d’acqua?

Credo che molti abbiano timore del cambiamento. Pensano che i clienti preferiscano l’acqua in bottiglia sigillata, ma in realtà anche Hydra permette di servire bottiglie sigillate al tavolo, se necessario. Noi non abbiamo mai ricevuto lamentele, anzi, i clienti sono sempre rimasti soddisfatti.

Spero davvero che l’acqua a chilometro zero diventi la norma nei ristoranti, perché un erogatore è una soluzione pratica, sostenibile e conveniente. Inoltre, Hydra si occupa della manutenzione, garantendo pulizie regolari e un’acqua sempre sicura e di qualità.

Se il vostro ristorante fosse un piatto, quale sarebbe?

Senza dubbio, sarebbe una costata di Rubia Gallega. Si tratta di una delle carni più pregiate al mondo, con un colore intenso e un gusto straordinario. Le mucche da cui proviene sono allevate all’aperto e macellate in età più avanzata rispetto alla media, il che conferisce alla carne un sapore più ricco e profondo. Noi la serviamo frollata per 44 giorni, e grazie al nostro forno spagnolo otteniamo una crosticina perfetta all’esterno.

Non resta che assaggiarla!