Da Cathy La Torre a Viola Ardone: tutti gli ospiti della settimana al Circolo dei Lettori

Da Viola Ardone a Cathy La Torre, al Circolo dei lettori inizia il ciclo di appuntamenti di giugno.

lunedì 3 giugno h 18

Marco Aime

Di pietre, di sabbia, di erba, di carta (Bollati Boringhieri)

con Adriano Favole

Partendo da ricerche sul campo condotte in luoghi più o meno lontani (dal Pakistan e il Benin a Lampedusa o le Alpi occidentali), il libro propone una riflessione sull’esperienza antropologica, che consiste innanzitutto nel costruire relazioni con le persone del luogo e nel tentare di ricostruire eventi culturali e narrazioni diverse.

martedì 4 giugno h 17

XXXVII Premio Italo Calvino

Cerimonia di premiazione 2024

con i giurati Viola Ardone, Beatrice Manetti, Roberta Mazzanti, Andrea Pomella e Alessandro Zaccuri, letture di Chiara Bongiovanni ed Eleni Molos

Fondato a Torino nel 1985, poco dopo la scomparsa di Italo Calvino a cui è intitolato, il Premio è un riconoscimento destinato agli scrittori esordienti inediti.

a cura di Associazione per il Premio Italo Calvino

martedì 4 giugno h 18

Marco Ascione

La profezia di CL (Solferino)

con Alberto Riccadonna e Riccardo Rossotto

Che cosa è accaduto a Comunione e liberazione? Il movimento, fondato negli anni Cinquanta con un approccio rivoluzionario da don Luigi Giussani, è rimasto o no fedele a sé stesso? È appena iniziata una terza vita del movimento, raccontata in questo libro attraverso la voce e gli scritti dei protagonisti.

martedì 4 giugno h 21 | Palazzo Banca d’Alba, via Cavour 4, Alba

Cathy La Torre

Non è normale (Feltrinelli)

con Francesca Angeleri

Un “bignami” con gli strumenti necessari a coltivare l’amore senza cercare di compiacere gli altri e annullare noi stessi, e soprattutto per non confonderlo con ciò che è reato: impariamo a riconoscere le (molte) facce della violenza, a capire come fronteggiarle legalmente, a chi rivolgerci e come agire se pensiamo di essere vittime o testimoni di un abuso.

partner Banca d’Alba

martedì 4 giugno h 21

Alessandro Perissinotto

La guerra dei Traversa (Mondadori)

Il 18 dicembre 1922 il Partito Nazionale Fascista, da poco forza di governo, uccide una trentina di oppositori politici nella cosiddetta “strage di Torino”. Attraverso gioie, drammi e misteri della famiglia Traversa, lo scrittore cortocircuita presente e passato, dando forma all’idea della letteratura come strumento contro l’oblio.

mercoledì 5 giugno h 18

Catherine Lacey

Biografia di X (SUR)

con Claudia Durastanti, traduzione di Martina Testa

Alla morte dell’amata moglie - un’artista famosa ed elusiva che si nascondeva sotto lo pseudonimo «X» - la vedova decide di ricostruirne il misterioso passato e scriverne la biografia definitiva, sulla base di interviste, lettere, citazioni e fotografie, in cui si delinea via via il ritratto di una provocatrice geniale e camaleontica.

mercoledì 5 giugno h 18.30

Guercino. Il mestiere del pittore

con Annamaria Bava e Gelsomina Spione, letture di Giovanni Del Prete

Le curatrici presentano la mostra, in esposizione fino al 28 luglio presso Musei Reali Torino - Sale Chiablese, accompagnate da letture di brani tratti da carteggi originali dell'epoca dell’artista: un appuntamento per calarsi nella vita di bottega in un affascinante viaggio nel passato.

l’esposizione è prodotta da CoopCulture con Villaggio Globale International

mercoledì 5 giugno h 21

Orlando Perera

Vivaldi. Il buio e la luce (Clut)

con Francesco Rigatelli e Alessandro Mormile

A metà tra saggio storico e inchiesta giornalistica, il volume, aggiornato su tutte le più recenti ricerche d’archivio e musicologiche, vuole smascherare i numerosi errori, calunnie e autentiche fake news che hanno afflitto la vicenda del compositore veneziano, dimenticato per quasi due secoli.