Rinvenuto ordigno bellico nei pressi di Luna's torta: attimi di paura a San Salvario

Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 31 maggio, in zona San Salvario. E' stato rinvenuto un ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale in via Belfiore 51, nelle vicinanze di Luna's Torta, noto locale del centro di Torino.

Intervento di Polizia e artificieri dei carabinieri

Tutto per fortuna si è concluso per il meglio e in modo rapido. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, con il palazzo che è stato evacuato e il traffico bloccato per consentire la messa in sicurezza dell'area, poi sono arrivati sul posto gli artificieri dei carabinieri, di turno per i servizi emergenziali, che hanno provveduto a bonificare e a riportare la situazione sotto controllo.

Ordigno rinvenuto da un condomino

L'ordigno, di piccole dimensioni, è stato poi trasportato in una zona apposita per farlo brillare. La bomba, verosimilmente sprovvisto di spoletta, è stata trovata da un condomino in una canna fumaria mentre era intento ad effettuare lavori di manutenzione.

Dalle ore 15 la situazione è tornata alla piena normalità.