Ristoranti a Torino: Jaipur, un viaggio sensoriale nel cuore autentico dell'India

Situato in Corso Orbassano, Jaipur è un angolo d'India nel cuore di Torino, un luogo dove la cultura ei sapori di questa terra affascinante si svelano in tutta la loro autenticità. L'ambiente è curato nei minimi dettagli, con un'attenzione particolare all'atmosfera, che risulta accogliente, elegante e serena. Qui, gli ospiti possono assaporare le specialità della cucina indiana in totale relax.

Il locale è aperto ogni sera e propone un menù che soddisfa ogni esigenza: piatti vegetariani, a base di carne o di pesce. Per Islam, il proprietario, scegliere Hydra è stata una soluzione vincente!

Racconti di Jaipur

Molti in Europa non hanno mai provato un vero piatto indiano e non hanno molte occasioni per farlo. Jaipur nasce con l'obiettivo di far scoprire i sapori autentici dell'India del Nord.

Spieghiamo sempre le nostre ricette ai clienti, affinché possano scegliere consapevolmente, e grazie alla competenza del nostro staff, ogni ospite esce dal locale pienamente soddisfatto. Il nostro menù è variegato, con ingredienti selezionati e lavorati con cura. Inoltre, anche l'arredamento è stato pensato per offrire un'esperienza autentica e coinvolgente.

Perché Idra? I vantaggi dell'acqua a chilometro zero

Il nostro ristorante non è molto grande e lo spazio per lo stoccaggio è limitato. spesso abbiamo difficoltà nel conservare le scorte d'acqua, soprattutto durante i momenti di maggiore affluenza.

Un giorno, Nino Martuscelli, titolare di Hydra, è venuto a mangiare qui e abbiamo avuto modo di conoscerci. Ho apprezzato molto il suo approccio discreto, senza pressioni commerciali.

Avevo già sperimentato Hydra in un altro locale e, vedendo i benefici, ho deciso di installarlo anche qui. È stata una delle migliori decisioni che avrei potuto prendere! Dopo anni di utilizzo, posso dire di essere pienamente soddisfatto: meno problemi di spazio e un risparmio economico significativo.

Come hanno reagito i clienti alla scelta green?

Penso positivamente! Hydra è un servizio completo che offre acqua naturale, frizzante oa temperatura ambiente.

Raramente capita che un cliente richieda una bottiglia confezionata e ovviamente lo accontentiamo, ma si tratta di un'eccezione.

Hai consigliato Hydra ad altri ristoratori?

Sì, ho parlato di Hydra a diversi colleghi e anche a privati. La riduzione dell'impatto ambientale è un tema che ci sta a cuore e ci piace condividerlo con chi ci sta intorno.

Perché non hai personalizzato le bottiglie Hydra?

Ci avevo pensato, ma alla fine ho preferito lasciare ben visibile il marchio Hydra. Mi piace dare il giusto riconoscimento a un fornitore di qualità, senza appropriarmi di meriti che non mi appartengono.

Progetti futuri: Jaipur a Milano?

No, a Milano ci sono già tanti ristoranti indiani emergenti. Il nostro obiettivo è crescere, ma vedremo cosa ci riserverà il futuro.

Il piatto della tradizione: Pollo Tandoori

Ecco una delle specialità del nostro menù: il pollo tandoori, un piatto tipico dell'India!

Ingredienti:

Fusi di pollo

Lime

Sale e olio qb

Prezzemolo

Per la marinatura:

Yogurt

Aglio

Cipolla

Spezie (curry, zenzero e peperoncino)

Procedimento:

Lavare e asciugare i pezzi di pollo, praticando alcune incisioni. Riporli in una pirofila con succo di lime, olio e sale, lasciandoli marinare per 30 minuti. Nel frattempo, preparare una crema mescolando yogurt, aglio, cipolla tritata finemente e spezie. Versare la crema sul pollo, coprire con pellicola e lasciare in frigorifero per almeno 10 ore (o fino a 24 ore per un gusto più intenso). Preriscaldare il forno a 220°C e cuocere il pollo per circa 30 minuti, controllando la cottura per evitare che si bruci o rimanga crudo. Prima di servire, guarnire con prezzemolo tritato.

Un piatto dal sapore inconfondibile, perfetto per chi ama la cucina indiana autentica!