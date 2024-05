La legalità si impara tra i banchi: al Convitto Umberto I la sperimentazione coinvolgendo anche i genitori degli studenti

I carabinieri al fianco delle scuole per diffondere sempre di più la cultura della legalità. Anche quest'anno non ha fatto eccezione e gli uomini dell'Arma, in aggiunta agli incontri con gli alunni svolti nelle strutture del Piemonte e della Valle d’Aosta, hanno portato avanti una sperimentazione con il Convitto Nazionale Umberto I di Torino.





In questo progetto sono stati chiamati in causa anche i genitori dei ragazzi con i quali, in orario serale, due Ufficiali dell’Arma, di cui uno psicologo, hanno potuto colloquiare su temi che riguardano, da vicino, il mondo dei giovani alunni, quali il bullismo, il cyber bullismo e l’uso di sostanze stupefacenti. Ne è derivato un confronto costruttivo che ha consentito ai genitori di approfondire quelle problematiche molto sentite dai loro figli, riflettendo non solo sulla fenomenologia delle condotte devianti ma anche, e soprattutto, sulla loro origine.



“Nel percorso di formazione della cultura della legalità, il coinvolgimento dei genitori, attraverso un confronto costruttivo, come quello realizzato con l’Arma dei carabinieri, è di importanza fondamentale in quanto il messaggio educativo della scuola deve trovare continuità all’interno della famiglia, consapevole del proprio ruolo e delle proprie responsabilità nella costruzione dell’adulto di domani", ha precisato la dottoressa Tecla Riverso, dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale

per il Piemonte, Ambito Territoriale di Torino.





“L'educazione alla legalità costituisce oggi una delle sfide educative più importanti e si pone come obiettivo principale quello di formare cittadini consapevoli. È un processo continuo e collaborativo che richiede l’impegno di tutta la comunità educante. Solo attraverso un lavoro congiunto tra scuola e famiglia è possibile instillare nei giovani il rispetto per le leggi e i principi di giustizia, preparando

così cittadini responsabili e consapevoli. Gli strumenti che la scuola mette in campo per favorire tale collaborazione sono molteplici e comprendono, da una parte, la comunicazione costante e aperta tra insegnanti e genitori per condividere obiettivi, strategie e progressi, dall’altra, l’organizzazione di eventi e progetti interdisciplinari che richiedono la collaborazione tra studenti, insegnanti e genitori, promuovendo una cultura della legalità condivisa e, al contempo, facendo chiarezza su quali sono i ruoli della scuola e della famiglia alla quale la scuola non può e non deve sostituirsi. Un sentito ringraziamento va all'Arma dei Carabinieri per gli incontri svolti, in quest'anno scolastico, su temi importanti e delicati quali: la prevenzione del bullismo in tutte le sue manifestazioni, le conseguenze nocive derivanti dall'utilizzo di sostanze stupefacenti, la culpa in educando, la culpa in vigilando,

incontri che sono stati rivolti non solo ai nostri studenti ma anche alle loro famiglie”, ha precisato la professoressa Maria Teresa Furci, rettrice del Convitto Nazionale Umberto I.