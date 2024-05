Il calcio che unisce: al via alla Pellerina la European Football Week di Special Olympics

C'è un calcio che divide e un calcio che unisce. Quest'ultimo va in scena anche a Torino grazie alla European Football Week di Special Olympics: la manifestazione, organizzata a livello europeo e italiano con il patrocinio della Figc, della Lega Serie A e della Lega Serie B, è stata inaugurata nella mattina di oggi, venerdì 31 maggio, sui campi dello Spazio Talent Soccer in corso Appio Claudio.

Sport per tutti e cultura del rispetto

Sono circa 200 gli atleti con e senza disabilità intellettive che si sono dati appuntamento per promuovere lo sport per tutti. Grazie al coinvolgimento delle scuole della città metropolitana, l'obiettivo è anche quello di incentivare la cultura del rispetto nelle giovani generazioni. Il mezzo utilizzato è il calcio unificato, disciplina promossa da Special Olympics che permette a chiunque di giocare con le proprie caratteristiche fisiche e cognitive: “Abbiamo dato - ha sottolineato il direttore provinciale di SOI Marco Chessa – una risposta sul campo a chi parla di classi differenziate: voi siete la dimostrazione dell'importanza di unire e non di dividere”.

“Una giornata di sport e sorrisi”

Alla cerimonia di inaugurazione, aperta ufficialmente dal giuramento dell'atleta Special Olympics, ha partecipato anche l'assessore allo sport della Città di Torino Domenico Carretta: “Complimenti a tutti - ha dichiarato – per lo straordinario lavoro di coordinamento, in questo impianto straordinario frutto di un bel progetto portato avanti con la Fondazione Vialli e Mauro. Quella di oggi è una giornata bellissima di sport e sorrisi che ripaga i sacrifici di tutti i giorni: Torino ha nelle proprie corde una grande sensibilità”.