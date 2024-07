Da Torino a Capo Nord in bicicletta contro il cambiamento climatico

Da Torino a Capo Nord in bicicletta per il clima. E' partito questa mattina da Environment il viaggio “Fit For 2030”: un percorso a tappe fino alla Norvegia per testimoniare l’impegno del parco tecnologico e in generale del Piemonte per azzerare le emissioni entro il 2030 e sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica rispetto ai rischi del cambiamento climatico.