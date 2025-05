Ceo Stellantis Filosa, Nicco: "Alto profilo per rilanciare l'azienda. Torino resti cuore operativo"

“Esprimo le più vive congratulazioni ad Antonio Filosa per la sua nomina a nuovo CEO di Stellantis. Un alto profilo, con una conoscenza profonda del settore, che auspichiamo possa contribuire a rilanciare stabilmente l'azienda affrontando con visione le prossime sfide dell’automotive" è il commento del presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Davide Nicco.



"Stellantis - continua Nicco - non può non mantenere il proprio cuore operativo a Torino. Qui si sono scritte pagine fondamentali della storia dell’industria automobilistica mondiale. Qui si trovano competenze uniche, una filiera d’eccellenza e una cultura industriale che non possono in alcun modo essere disperse. Torino e il Piemonte sono parte integrante di questa storia e devono continuare ad esserlo", conclude il presidente Nicco.