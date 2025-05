Sicurezza-Treni, Bergesio (Lega): “Bene in Piemonte bodycam per il personale FS Security”

"La sicurezza dei nostri concittadini e del personale ferroviario è una priorità assoluta. L'introduzione delle bodycam è uno strumento concreto e innovativo che si aggiunge alle misure già in atto per garantire viaggi più sereni e proteggere chi ogni giorno lavora per assicurare il buon funzionamento del servizio. È fondamentale che il personale di FS Security sia dotato di tutti gli strumenti necessari per operare in sicurezza e per tutelare sé stesso e i viaggiatori”. Così il Senatore della Lega, Giorgio Maria Bergesio, esprime il proprio convinto apprezzamento per l'avvio della sperimentazione delle bodycam per il personale di FS Security a bordo dei treni e nelle stazioni del Piemonte.



“Questa iniziativa, che segue analoghe sperimentazioni già avviate in Liguria, Toscana, Emilia-Romagna e Puglia, e in procinto di partire in Lombardia, rappresenta un passo significativo nella lotta alle aggressioni e al vandalismo sui convogli e nelle aree ferroviarie”, afferma Bergesio che continua: “La sicurezza dei nostri concittadini e del personale ferroviario è una priorità assoluta”.



"L'introduzione delle bodycam è uno strumento concreto e innovativo che si aggiunge alle misure già in atto per garantire viaggi più sereni e proteggere chi ogni giorno lavora per assicurare il buon funzionamento del servizio. È fondamentale che il personale di FS Security sia dotato di tutti gli strumenti necessari per operare in sicurezza e per tutelare sé stesso e i viaggiatori”, dice il parlamentare della Lega.



La sperimentazione, che durerà quattro mesi, vedrà l'utilizzo di nove dispositivi indossabili da parte degli operatori di FS Security. Obiettivo primario è quello di agire da deterrente contro comportamenti aggressivi e vandalici. Le bodycam, infatti, pur rimanendo spente in condizioni normali, potranno essere attivate e registrare solo in presenza di potenziali rischi per l'incolumità degli operatori o di terzi, garantendo anche il pre-recording degli istanti precedenti all'attivazione.



Il Senatore Bergesio sottolinea l'importanza delle garanzie poste a tutela della privacy: “Le immagini saranno criptate, non accessibili direttamente dall'operatore che le registra e potranno essere estratte e consegnate alle autorità giudiziarie solo se richieste dalla polizia giudiziaria, con accessi tracciati e loggati. In assenza di richieste, i filmati verranno automaticamente cancellati dopo una settimana”.



"Questa iniziativa dimostra l'impegno concreto per migliorare la sicurezza sui nostri treni - conclude il Senatore Bergesio -. Confido che, al termine della fase sperimentale, questa misura possa diventare permanente. Ringrazio FS Security e l’AD Pietro Foroni per l'attenzione e la proattività dimostrate nell'adottare soluzioni all'avanguardia a beneficio di tutti”.



La sperimentazione interesserà tutto il Piemonte, sia i treni regionali, sia gli Inter city e anche l’Alta velocità. A conferma di un approccio capillare per la sicurezza in tutto il Piemonte.