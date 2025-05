Tumore alla mammella: l’importanza della prevenzione

Il tumore al seno può manifestarsi in diversi momenti della vita di una donna. Prevenirlo partecipando alle campagne di screening non è solo una buona abitudine, ma una vera e propria precauzione che può fare la differenza.

Approfondiamo l’argomento con il dottor Riccardo Bussone, Senologo della Clinica Fornaca di Torino.

Quando può presentarsi un tumore mammario?

L’incidenza maggiore del tumore alla mammella è tra i 50 e i 70 anni. In questo periodo della vita, è importante aderire alle campagne di screening. Tuttavia, in alcuni casi è possibile che si verifichino diagnosi in pazienti più giovani, specie nella fascia di età che va dai 40 ai 50 anni.

A quale età iniziare la prevenzione?

Buona norma è quella di iniziare gli esami di screening a 40 anni. Mammografia ed ecografia sono gli esami che, insieme, possono permettere l’ottenimento di una diagnosi precoce.

Perché è importante una diagnosi precoce di tumore alla mammella?

Intercettare un tumore in fase iniziale comporta il grande vantaggio di potersi sottoporre a terapie sempre meno invasive. L’invito alle donne è quindi quello di aderire alle campagne di screening, svolgendo mammografia ed ecografia almeno dai 40 anni.

C.so Vittorio Emanuele II, 91 – 10128 – Torino

Telefono: 011 557 4355