Torre Pellice: il nido di via Guillestre è stato intitolato ai ‘Semi del mondo’

Si chiamerà ‘Semi del mondo’ il nido comunale di via Guillestre a Torre Pellice. La struttura, recentemente ristrutturata, non era mai stata intitolata e veniva chiamata genericamente nido intercomunale (quando nella gestione era coinvolto anche il Comune di Luserna San Giovanni) e, poi, nido comunale. Ad aprile il Comune aveva coinvolto la cooperativa che lo gestisce – Hamal – e i genitori dei bambini che lo frequentano per individuare una proposta da sottoporre al parere dei cittadini attraverso Facebook. “Volevamo che il nome richiamasse l’idea di crescita e il fatto che la scuola ospita bambini che arrivano da tutto il mondo o che, da grandi, potranno andare all’estero” spiega Sara Tron, vicesindaca con delega all’asilo nido.

Con un post sulla pagina Facebook del Comune e nel gruppo ‘Sei di Torre Pellice se...’, l’ente aveva chiesto ai cittadini di confermare la proposta o di formulare delle alternative e alcuni di loro avevano suggerito il nome del pedagogista Loris Malaguzzi, ‘Il nido dei nanetti’ e ‘Asilo della gioia’. “Alcuni commenti giudicavano positivamente la scelta iniziale, altri avanzavano proposte valide come quella del pedagogista, tuttavia non rispecchiavano esattamente il messaggio che volevamo trasmettere – riflette Tron –, così abbiamo deciso di confermare ‘Semi del mondo’”.

L’intitolazione è stata confermata con una delibera della Giunta comunale che si è riunita lunedì 26 maggio: “Per l’occasione è stata cambiata la dicitura di ‘Asilo nido’ in ‘Nido d’infanzia’ in linea con le linee guida ministeriali” conclude.