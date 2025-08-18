Nuove aule studio, contributi ai Comuni dalla Città Metropolitana

Le aule studio sono luoghi pensati per il lavoro individuale o in piccoli gruppi, capaci di offrire un contesto adeguato alle esigenze di chi studia. Possono trovarsi in scuole, biblioteche, centri culturali o in altri spazi pubblici e sociali, contribuendo alla rigenerazione urbana e alla coesione territoriale. Per rafforzare e diffondere questi presidi culturali e sociali, la Città metropolitana di Torino ha approvato l’avviso pubblico “Aule studio: spazio giovani e cultura”, che mette a disposizione contributi per i Comuni interessati a creare nuove aule studio o potenziare quelle già presenti.

"Le aule studio – sottolinea la consigliera metropolitana con delega all’Istruzione Caterina Greco – offrono molto più di un supporto allo studio: creano legami, stimolano la partecipazione e rendono i giovani protagonisti della vita della comunità. Con questo bando vogliamo dare ai Comuni l’opportunità di mettere a disposizione spazi moderni e accoglienti, capaci di rispondere ai bisogni di ragazze e ragazzi e di contrastare la dispersione scolastica e il disagio giovanile".

Il bando sostiene interventi in strutture al chiuso o all’aperto, con la possibilità di coprire spese per gestione, arredi, manutenzione e connettività. I progetti saranno valutati secondo i criteri indicati e inseriti in una graduatoria che premierà i primi dieci Comuni, ciascuno con un contributo di 5.300 euro, per un totale di 53.000 euro disponibili.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del 30 settembre 2025.