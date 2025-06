Aperta la biglietteria per La Boheme di Giacomo Puccini a Fossano

Inizia ufficialmente il conto alla rovescia per la prima de “La Boheme” di Giacomo Puccini, che andrà in scena sabato 19 luglio alle ore 21 a Fossano, presso l’Auditorium Calvino Paglieri. La rappresentazione teatrale si inserisce all’interno del progetto “Norma Fantini Opera Contest”, organizzato da Associazione Culturale Territori in collaborazione con More News e Fondazione Fossano Musica, per promuovere i giovani talenti del panorama lirico.

Avviato a marzo, il progetto ha coinvolto giovani cantanti selezionati attraverso il concorso lirico, ai quali è stata offerta un’opportunità di alta formazione sotto la guida del celebre soprano Norma Fantini e del regista Alessio Pizzech. Dopo mesi di studio, prove e affiancamento con professionisti del settore, i giovani artisti porteranno in scena uno dei capolavori assoluti del repertorio operistico italiano. La messa in scena sarà resa ancora più significativa dal coinvolgimento diretto non solo dei cantanti partecipanti, ma anche di studenti, docenti e professionisti della Fondazione, in un lavoro corale che restituisce all’opera lirica il suo valore più autentico e condiviso.

La Bohème, con libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, è una delle opere più celebri e amate del panorama lirico italiano. Ambientata nella Parigi di metà Ottocento, racconta le vicende di un gruppo di giovani artisti che, tra entusiasmi, difficoltà e sogni condivisi, cercano di dare senso alla propria esistenza. Al centro della narrazione, l’intensa e struggente storia d’amore tra il poeta Rodolfo e la delicata Mimì.

Suddivisa in quattro quadri, l’opera si distingue per la straordinaria capacità di Puccini di unire poesia e realismo in una scrittura musicale coinvolgente e profondamente emotiva. Le sue melodie guidano lo spettatore in un viaggio attraverso soffitte modeste, vivaci caffè parigini e notti gelide, restituendo un ritratto vivido e toccante della giovinezza, con tutte le sue passioni, fragilità e slanci vitali.

Questo progetto rappresenta un’importante opportunità per il territorio, in cui l’opera lirica si fa veicolo di scambio tra generazioni, creando connessioni significative tra chi interpreta e chi ascolta. È un’esperienza che unisce crescita culturale e formazione artistica. La Bohème continua a parlare al presente con una forza emotiva intatta, affrontando con delicatezza e intensità temi universali come l’amore, la vulnerabilità umana e la speranza che resiste anche nei momenti più difficili.

Il biglietto ha un costo di 20 euro. Sono previste riduzioni per i giovani under 25 e per gli over 65, mentre l’ingresso sarà gratuito per le persone con disabilità e per i bambini sotto i 12 anni.