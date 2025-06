Spazio Group entra nella Comunità Energetica USE Nord per aiutare la Parrocchia San Giuseppe Cafasso di corso Grosseto [VIDEO]

Una comunità energetica a Torino Nord: a entrare nella CER USE Nord, per condividere l'energia prodotta dai propri pannelli solari, sono il concessionario Spazio Group di via Ala di Stura e la Parrocchia San Giuseppe Cafasso di corso Grosseto. Spazio Group ha donato al centro pastorale Cafasso 40 kW di pannelli fotovoltaici che, in aggiunta ai 180 kW della concessionaria, porteranno benefici energetici e sociali in Borgo Vittoria e negli altri quartieri della zona.

Grazie a Cdo Piemonte e con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, il Centro Pastorale di Borgo Vittoria potrà godere per 20 anni degli incentivi generati dalla comunità energetica, per sviluppare le proprie iniziative sociali e di beneficenza. Spazio group e Parrocchia già generano circa 3000 euro di incentivi, se altri privati o imprese aderiranno alla comunità energetica potranno arrivare fino a 20 mila euro.

La comunità energetica coinvolge i sette quartieri di Torino Nord: Borgo Vittoria, Barriera di Milano, Regio Parco, Madonna di Campagna, Falchera, Barriera di Lanzo e Villaretto. Possono aderire i residenti nel perimetro della cabina energetica di questa zona come "Consumer", cioè le aziende che vogliono sostenere la comunità senza costi, partecipando al dinamismo ed empowerment comunitario; come "Prosumer", cioè le aziende che sono sia consumatori che produttori di energia, con il fotovoltaico già installato o da installare; infine come privati cittadini: sostenitori che partecipano senza cambiare fornitura e che con il loro apporto vogliono apportare vantaggi alla Comunità in cui abitano.

"La sostenibilità non è solo una scelta aziendale, ma un impegno etico, concreto verso il territorio - ha affermato Gian Michele Vinelli, Socio fondatore e Amministratore Delegato di Spazio Group - Questo segue una serie di progetti che con continuità dedichiamo alla salvaguardia dell'ambiente e al benessere collettivo. Abbiamo iniziato nel 2010 e non ci fermeremo. Costituendo la Configurazione Energetica Spazio Cafasso, restituiamo alla Comunità parte dell’energia che produciamo, supportando la Parrocchia nel suo prezioso lavoro di accoglienza e reinserimento sociale. Siamo orgogliosi di contribuire a un futuro più equo e condiviso".

"Da tempo - ha aggiunto Carlo Alberto Jura, presidente di Spazio Group e socio fondatore - cerchiamo di partecipare attivamente allo sviluppo del territorio. Il nostro braccio operativo è Don Angelo Zucchi, parroco di San Giuseppe Cafasso. Riteniamo fondamentale contribuire alla crescita di questo territorio con molte famiglie bisognose. Il secondo tema a noi molto caro è il tema della transizione energetica green: col nostro fotovoltaico siamo autosufficienti, non immettiamo CO2 nell'atmosfera e contribuiamo in maniera parziale allo sviluppo economico di famiglie bisognose".

"Le Comunità Energetiche Rinnovabili - ha commentato Felice Vai, Presidente della CER USE NORD - dimostrano che la transizione ecologica può essere anche un'opportunità di inclusione. Con Spazio Cafasso, l’energia non è solo risorsa, ma diventa strumento di ricezione, generando benefici per chi ne ha più bisogno. Ogni kWh condiviso è un passo verso un futuro più green e solidale. L’energia diventa quindi più di una risorsa: si trasforma in un motore di solidarietà e sviluppo, accessibile a tutti".