"Il gioco è una cosa seria": 14 squadre per una giornata di sport con i bambini del Regina Margherita

Il gioco è una cosa seria! E così torna sabato 7 giugno in Piazza Polonia la giornata, organizzata da Fondazione Forma, dedicata ai giochi: 14 squadre o meglio 14 Associazioni di volontariato schiereranno volontari, dipendenti dell’Ospedale e piccoli pazienti, si giocherà in corsia ed in piazza Polonia, la piazza dei Babbi Natale.

“Quest’anno Fondazione Forma ha voluto aprire la ‘competizione’. Mentre lo scorso anno avevamo voluto creare un momento in cui tutte le associazioni che operano all’interno dell’Ospedale Infantile, che tutti i giorni prestano servizio nei reparti del Regina, si potessero incontrare e fare qualcosa insieme, questa volta siamo usciti dal perimetro del nostro Ospedale e abbiamo esteso l’invito a partecipare a tutte le Associazioni che svolgono assistenza per le persone fragili. Obiettivo a lungo termine – prosegue la Presidente - potrebbe essere realizzare i giochi senza frontiere torinesi del Volontariato, con Associazioni e Fondazioni che lavorano sul nostro territorio.

All’invito hanno risposto 14 associazioni. Ecco le squadre che, a partire dalle 10.00, giocheranno a Memory a Tempo, Tiro al Biberon e Arena delle Trottole, all’interno dell’Ospedale.

AABC ABIO AIC AVO AITF CASA GIGLIO CVP FORMA NEUROLAND MANZONI PEOPLE SPECCHIO DEI TEMPI TIME2 UGI VIP

Giudici speciali della giornata l’Associazione Le Principesse in Corsia, i mitici SEA - supereroi acrobatici oltre al Mago Magic Jolly, BombettaBook ed il cane San Bernardo.

Contemporaneamente ci si potrà sfidare anche all’esterno dell’Ospedale, in Piazza Polonia. Si giocherà a Puzzle, Pesca al Lago, Percorso a 3 gambe, Tiro al Barattolo, Passa la Spugna, Lancio degli Anelli, Arena delle Trottole, Rubik Tondo, ULAOP Challenge, Gara del Rumore.

Ogni squadra cerca giocatori di tutte le età, chiunque arriverà in piazza potrà unirsi ad un’associazione per giocare.

Tutti i giochi sono stati realizzati da un volontario, Paolo Gaido, con materiale messo a disposizione da Leroy Merlin e con pezzi di recupero, per essere perfettamente sostenibili.

“IL GIOCO è UNA COSA SERIA è lo slogan della giornata – conclude Fondazione FORMA – per cui abbiamo pensato di tradurlo, con l’aiuto di tutti, in un’opera. EDUIREN, settore Educational del Gruppo IREN, da sempre amico della Fondazione FORMA, porterà in piazza un’iniziativa creata in collaborazione con il collettivo artistico SANT3 MOLEST3.

Ogni squadra avrà a disposizione una rete e degli scarti di tessuto pronti ad avere una nuova vita. All’inizio dei giochi ogni squadra riceverà l’indicazione della lettera che dovrà creare sul telaio e che a fine evento andrà a comporre la grande scritta.

E a metà mattina, dopo aver fatto le bolle di sapone di Paolo Gaido, aver riso con Sara Barozzino sui trampoli e aver imparato a lanciare la trottola con il Trottolaio, merenda per tutti, offerta da Mara dei Boschi, il Forno di Orazio, Acqua Valmora e Conad.