Incroci in sicurezza all'ospedale Martini, al via i lavori dopo anni di richieste

Lavori in corso nella zona dell'Ospedale Martini per la messa in sicurezza degli incroci. Da tempo i residenti segnalavano la pericolosità per scarsa visibilità delle intersezioni tra via Marsigli, via Sagra di San Michele, via Tofane e via Monte Ortigara e in questi giorni sono iniziati i lavori di realizzazione degli incroci rialzati, che faranno diminuire la velocità delle auto e ridurranno il numero di incidenti. Il problema delle auto parcheggiate

Una delle criticità era la presenza di auto parcheggiate nelle prossimità degli incroci, che riducevano la visibilità sia delle auto che dei pedoni, da risolvere con la realizzazione di dissuasori nei pressi delle intersezioni. Per questi lavori sono previste le chiusure di via Sagra di San Michele, tra via Tofane e via Carriera, e di via Ortigara, tra via Castellino e via Marsigli. Le richieste della Circoscrizione 3

La Circoscrizione 3 era unita nel richiedere l'intervento del Comune per migliorare la situazione di viabilità nei pressi del Martini. Il 20 marzo scorso si era tenuta una commissione in loco, dove i consiglieri di circoscrizione avevano appurato di persona le segnalazioni dei residenti. Alcuni consiglieri chiedevano già da tempo interventi in merito, come Stefano Bolognesi (gruppo misto di minoranza), che ha commentato: "Già nel 2012-2013 avevamo sollevato la pericolosità degli incroci zona ospedale Martini, ma allora i tecnici ci risposero che gli stessi non risultavano pericolosi in quanto gli incidenti che avvenivano non erano numerosi e di gravi entità. Non abbiamo mai ritenuto fosse così e in questo nuovo mandato abbiamo analizzato nuovamente gli stessi incroci riproponendo vari documenti, dove finalmente sono state accolte le nostre richieste di metterli in sicurezza facendo in modo di creare più visibilità negli attraversamenti degli autoveicoli e facendo in modo che gli stessi rallentino durante l'attraversamento". La presa in carico della situazione