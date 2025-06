Una 500 e una Jeep si scontrano: traffico in tilt nella zona di piazza Cattaneo [FOTO]

Due auto si scontrano e il traffico va in tilt nei pressi di piazza Cattaneo. Brutto incidente quello che si è verificato nella mattinata di oggi, 9 giugno, all'incrocio tra corso Orbassano e corso Tazzoli.

Traffico in tilt nella zona

Si sono scontrate una Fiat 500 e una Jeep Compass, con uno dei due conducenti che è stato poi portato al Cto, ma per fortuna senza gravi conseguenze. Ancora da ricostruire la dinamica e le cause che hanno portato allo scontro.

Il traffico nella zona di Mirafiori nord invece è andato in tilt, con la Polizia Municipale che ha chiuso con una propria auto parte della corsia in cui stanno operando il carro attrezzi e i mezzi per la messa in sicurezza e la pulizia della strada.