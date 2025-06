Cuore sotto controllo, prevenzione gratuita in Circoscrizione 8

Il cuore al centro dell’attenzione. Giovedì 12 giugno, dalle 14 alle 18, l’Associazione Amici del Cuore, in collaborazione con la Circoscrizione 8, organizza un pomeriggio interamente dedicato alla salute cardiovascolare. L’iniziativa si terrà in via Campana 28, presso i locali messi a disposizione dalla circoscrizione.

L’evento, gratuito e aperto a tutti i cittadini, offre una valutazione personalizzata del rischio cardiovascolare, con il supporto di volontari e professionisti del settore. L’obiettivo è chiaro: sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce delle patologie cardiache, ancora oggi tra le principali cause di mortalità nel nostro Paese.

Spazio a una valutazione gratuita del rischio cardiovascolare per le singole persone, con effettuazione di elettrocardiogramma refertato dal professor Sebastiano Marra, misurazione della saturazione e della pressione, con valutazione del grasso addominale.