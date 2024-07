Rimossa la panchina di via Nizza 374: "Era diventata ritrovo di spaccio e malaffare"

Rimossa la panchina di via Nizza 374, ormai diventata luogo di sosta per spacciatori e piccoli criminali.

Un intervento voluto dalla Circoscrizione 8 e dall'Assessorato alla Sicurezza e Forse dell'ordine nell'ottica di rendere più sicuro il quartiere e contrastare il degrado che tanti cittadini segnalano ormai quotidianamente.

"Via Nizza 374 nell'ultimo periodo è diventato un ritrovo fisso, dal mattino a notte inoltrata, di spaccio e malaffare. Partendo da quel luogo, cresce il malessere che sta vivendo il quartiere di Nizza-Millefonti per la costante e sempre più numerosa presenza di extracomunitari dediti alla vendita di crack" spiega il presidente Massimiliano Miano.

"Nell'ultimo incontro avvenuto in via Nizza con Assessore alla Sicurezza, residenti e commercianti, tra le molteplici richieste, quella di risolvere l'assembramento quotidiano sulla panchina di via Nizza 374. Da qui siamo partiti".

Insieme alla rimozione della panchina sono aumentati anche i controlli in zona da parte delle forze dell'ordine. "Ai più, tra l'altro, non sarà sfuggita la costante presenza delle forze dell'ordine, in continua spola tra le vie Nizza, Ventimiglia, piazza Bengasi e corso Maroncelli, unitamente alla presenza quotidiana del corpo di Polizia Municipale, a servizio della collettività".

Il 1° agosto ci sarà il nuovo incontro tra il presidente Miano e l'Assessore Porcedda per fare il punto su altri luoghi "caldi" del territorio, tra San Salvario e Borgo Filadelfia.

"Negli anni, prima da Coordinatore e oggi da Presidente, di panchine ne ho fatte installare a centinaia. Purtroppo arriva anche il momento in cui vi è la necessità di rivisitare i luoghi e aggiornarli ai tempi attuali".

La panchina rimossa sarà ora ricollocata in altra area del territorio della Circoscrizione 8.

"Non credo che ne toglieremo altre. Dopo la rimozione, avvenuta ieri, stiamo notando un progressivo miglioramento. Attendiamo ancora qualche giorno per fare le valutazioni del caso".