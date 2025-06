A maggio cresce del 16,3% la spesa dei giochi in rete

Per gli operatori del mondo ludico attivi nella dimensione virtuale le notizie che arrivano da Agimeg sono incoraggianti. A maggio la spesa è aumentata del 16,3% raggiungendo i 257 milioni di euro. Queste cifre considerevoli attestano ancora una volta quanto sia importante questo comparto per l’economia italiana.

La pubblicazione dei dati peraltro arriva a pochi giorni dalla scadenza del bando per l’assegnazione di nuove concessioni per il gioco online, che a quanto pare continua a raccogliere proseliti tra i giocatori. Alla base di questi risultati vi sono differenti motivazioni che negli ultimi anni hanno favorito di più l’intrattenimento online anche a discapito di quello fisico.

In primis la digitalizzazione degli italiani da cui è scaturita la necessità da parte degli operatori del settore di adeguarsi alle abitudini dei giocatori sempre più smart e tecnologici. Ed ecco che ogni portale che si rispetti è ottimizzato per il mobile ed è dotato di app altrettanto user-friendly capaci di rendere il gioco accessibile ovunque e in ogni momento della giornata.

Questo spiega perché, se da un lato c’è Lottomatica che rimane sul podio insieme ad altri leader del settore, come Sisal ed Eurobet, dall’altro lato ci sono tanti altri enti che sono riusciti a guadagnare una fetta di fedelissimi seguaci, grazie ad un’offerta ludica sempre più variegata e di qualità.

E chi si avvicina con diffidenza per la prima volta al mondo dei giochi online oggi ha un’arma in più. Può contare sulla possibilità di reperire subito notizie chiare ed approfondite anche online, grazie al supporto di portali nati ad hoc per questo.

Oltretutto un sito specializzato nella classificazione e recensione dei migliori casinò online è una risorsa non solo per i neofiti, ma anche per i giocatori esperti. Ciò vale soprattutto se consideriamo che le variazioni su giochi, bonus e promo sono alquanto frequenti.

A ciò si aggiunge l’immancabile e rilevante supporto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che offre un controllo serrato sui portali legali e opera anche per mettere al bando quelli non autorizzati. Questa è un’altra via che bisognerà continuare a percorrere per garantire sicurezza ai giocatori e promuovere un gioco responsabile.

















