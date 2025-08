Sindacati e Salvai: scontro su Acea Pinerolese Industriale

Cgil, Cisl e Uil chiedono al sindaco di Pinerolo di smentire alcune dichiarazioni, ma il primo cittadino bolla tutto come frutto di fantasia.

All’origine della contesa ci sarebbero alcune affermazioni fatte da Luca Salvai in un’assemblea dei sindaci di Acea Pinerolese Industriale, che parlano di un appiattimento dei sindacati sulle posizioni dell’amministratore delegato Francesco Carcioffo, per quanto riguarda il futuro dell’azienda. In cambio dell’impegno a non far emergere esuberi all’impiantone di corso della Costituzione e non introdurre il lavoro domenicale o festivo.

Cgil, Cisl e Uil hanno scritto prima al sindaco, con una diffida datata 2 luglio, poi hanno diffuso una nota lunedì 28, perché non avevano ricevuto la rettifica richiesta.

“Non volevo alimentare l’ennesima inutile polemica estiva, che ha l’unico effetto di provocare e danneggiare l’azienda in questa fase già di per sé piuttosto delicata” motiva Salvai. Ma l’uscita pubblica lo ha spinto a dire la sua: “Sostenere che il sindaco abbia fatto certe affermazioni è frutto di fantasia e esorto i firmatari a circostanziare meglio in quale occasione e a chi il sindaco avrebbe asserito quanto sopra”.

Le affermazioni incriminate sarebbero state raccolte dopo l’incontro che ha portato alla conferma dell’attuale Cda dell’azienda. Da tempo il rapporto tra il sindaco di Pinerolo, l’Ad e i sindacati è complesso e nella lettera del 2, Cgil, Cisl e Uil non usano mezzi termini: “La nostra posizione in merito ad Acea è sempre stata chiara e più volte pubblicamente esplicitata. Non vorremmo che quanto da lei dichiarato fosse frutto di informazioni errate e prive di ogni fondamento, probabilmente veicolate da parte delle sue fonti, per non conoscenza o, auspichiamo di no, per opportunismo. Pertanto, le chiediamo, anche al fine di ristabilire un corretto clima di confronto e collaborazione, di prevedere una sua perentoria e celere smentita pubblica, attraverso gli strumenti più idonei, al fine di ristabilire la corretta immagine di serietà e trasparenza che da sempre contraddistingue il lavoro delle nostre rispettive Organizzazioni Confederali e di Categoria sul territorio Pinerolese”.

Quanto richiesto, però, non è arrivato e Salvai incalza ribadendo il suo stupore perché i sindacati hanno accolto l’ipotesi di una cessione non solo del Polo ecologico, ma anche della raccolta rifiuti a “un soggetto quotato in borsa”. Leggi Iren. Il sindaco si auspica anche che si arrivi a un accordo per il lavoro domenicale e festivo, “finalizzato ad una migliore efficienza e gestione del servizio pubblico” e infine tende la mano, non rinunciando a una punzecchiatura: “Il futuro di Acea richiede la collaborazione di tutti: della Città di Pinerolo e di tutti i sindaci del territorio, per la salvaguardia del servizio pubblico che da sempre svolge la società. L’auspicio è che le Ooss di Acea, quando sarà il momento, manifestino la stessa disponibilità espressa dai loro rappresentanti territoriali”.