Raspini sostiene il concorso sulla sicurezza “Non è Colpa del destino”

Si è svolta la decima edizione del concorso “Non è Colpa del destino” promosso dall’associazione “Sicurlav”, sostenuto da Raspini S.p.A., e rivolto agli studenti iscritti nell’anno scolastico 2024/25 alle Scuole Secondarie di primo grado della Provincia di Torino.

“INSIDE OUT SAFETY: Safetynsideout, un'emozione per la sicurezza” è stato il tema assegnato e su cui gli studenti hanno lavorato per produrre i loro elaborati: immaginare la sicurezza come un'emozione, non fatta quindi solo di regole da rispettare, ma approfondire e analizzare come le emozioni possano influenzare le decisioni e le azioni, che si compiono in situazioni di rischio o di potenziale pericolo.

I progetti sono stati suddivisi in tre categorie – forma grafica, forma digitale, forma 3D - e per ciascuna categoria sono stati premiati i tre progetti che hanno totalizzato il miglior punteggio.

Hanno partecipato al concorso circa cento alunni della Scuola Media Statale Alberto Tallone di Alpignano e della Scuola Media Riva Rocci di Almese. Sono stati presentati 56 progetti e Raspini ha consegnato i premi in prodotto ai nove vincitori, i primi tre classificati delle tre categorie. Ogni progetto è stato accompagnato da una presentazione, che ha descritto il percorso intrapreso per arrivare alla scelta del contenuto e della modalità espressiva. I ragazzi hanno dato via libera alla loro creatività presentando elaborati scritti: fumetti, poster e manuali, ma anche in forma multimediale con video, pagine web, o presentazioni di Power Point, per arrivare alle forme più artistiche con plastici o costruzioni Lego.

Non è la prima volta che Raspini sostiene il progetto “Non è Colpa del destino”, poiché è azienda attenta e sensibile ai temi della sicurezza, ma anche molto aperta alle idee e al punto di vista, sovente innovativo, delle nuove generazioni.