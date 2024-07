Blitz nella zona di Porta Palazzo: i carabinieri scoprono alcuni nascondigli di pusher e borseggiatori

I carabinieri della Compagnia San Carlo, insieme ai colleghi della Compagnia Oltre Dora e all'unità cinofila di Volpiano, hanno eseguito alcuni controlli in piazza della Repubblica, la scorsa notte.



Il bilancio parla di un uomo identificato (un nordafricano di 26 anni) perché in possesso di 4,5 grammi di hashish. All'interno del cortile del civico 119 di corso Regina Margherita, poi, i militari - coadiuvati dai cani Rum e Berla della squadra Cinofili - hanno scoperto alcuni nascondigli dove pusher e malviventi nascondono refurtiva e droga.



In particolare, in un intercapedine chiusa da un'anta con un lucchetto, è stata rinvenuta varia merce rubata (due borse da bici, un trapano avvitatore con dischi da taglio, un paio di cesoie, un taglierino, un set di chiavi a brugola), ma anche 22 grammi di hashish e un bilancino di precisione, oltre ad alcuni indumenti presumibilmente utilizzati per commettere reati contro il patrimonio.



Il tutto è stato sottoposto a sequestro a carico di ignoti. Sempre all'Interno del cortile del 119, in un cassonetto, sono stati rinvenuti 7,30 grammi di hashish. Nel corso del servizio sono state identificate 33 persone.