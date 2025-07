Iveco in vendita, la preoccupazione di politica e sindacati per 7000 lavoratori. Russi (M5s): "Urgente un'audizione con i sindacati"

Non si placa l'onda di reazioni dopo l'annuncio (e le conferme ufficiali) che vogliono Iveco sul punto di vendere la sua divisione "Difesa" a Leonardo e tutto il resto agli indiani di Tata. A prendere la parola, in queste ore, sia la politica che i sindacati.



A cominciare dal capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Comune, Andrea Russi: "Questi sviluppi destano fortissima preoccupazione per il futuro occupazionale e industriale del nostro territorio. Iveco non è solo un’azienda: è un pezzo fondamentale della storia manifatturiera torinese, con migliaia di lavoratori impiegati e un know-how strategico che va tutelato. In assenza di comunicazioni chiare sui dettagli dell’operazione, cresce l’allarme tra le lavoratrici, i lavoratori e le rappresentanze sindacali". "Per questo motivo - prosegue - ho scritto al presidente della III Commissione Lavoro del Comune di Torino chiedendo la convocazione urgente di un’audizione con tutte le organizzazioni sindacali coinvolte. È necessario fare chiarezza sulle prospettive produttive e occupazionali e ascoltare chi, ogni giorno, contribuisce al valore di questa realtà".

E proprio dal mondo sindacale arriva il commento di Fabrizio Amante, responsabile provinciale dell’AQCF-R. "Iveco, per l’Italia e per il Piemonte, è molto più di un’azienda: è una parte fondamentale della storia industriale del nostro Paese e della nostra regione, con radici che affondano in una lunga tradizione meccanica e manifatturiera".

"Alla base di questo successo - aggiunge - c’è un capitale umano qualificato, motivato e profondamente legato all’azienda. Oltre 14.000 persone in tutta Italia e circa 7.000 nella sola area torinese contribuiscono ogni giorno, con professionalità e passione, all’innovazione, alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione, alla vendita e all’assistenza post-vendita dei prodotti Iveco".



Si parla di ingegneri, tecnici e ricercatori nei centri di sviluppo e innovazione, operai e specialisti altamente qualificati negli impianti produttivi, professionisti nella rete commerciale e post-vendita e personale impegnato nella sostenibilità e nella transizione tecnologica. "Sono figure professionali che rappresentano un valore strategico che va

tutelato e valorizzato dai prossimi acquirenti, che ci auguriamo vogliano sfruttare, utilizzando come base di partenza per lo sviluppo del business di Iveco in Europa e nel mondo intero".



E il segretario generale di Fiom Torino e provincia, Edi Lazzi, aggiunge insieme al responsabile Iveco Ugo Bolognesi: "Siamo all’ennesimo smantellamento industriale effettuato in Italia da parte della famiglia Agnelli-Elkann che vende i suoi asset produttivi per incassare miliardi di euro, mentre per i lavoratori e l’Italia rimangono solo macerie. La recente storia dovrebbe insegnare: bisogna infatti guardare a cosa è accaduto con la vendita della Magneti Marelli, ora in gravi condizioni finanziarie passata in mano ai creditori e in attesa che qualcuno la rilevi. Con la vendita della FIAT a Peugeot che ha determinato il taglio di migliaia di addetti in Italia e il crollo delle produzioni di auto nel nostro Paese con la messa in ginocchio della filiera della componentistica. Adesso tocca a Iveco con il rischio concreto che ci siano analogie con ciò che è accaduto per le altre due aziende. Tutto ciò è intollerabile, serve subito un incontro a livello governativo per avere chiarezza e evitare che a pagarne le conseguenze siano le lavoratrici e i lavoratori che nell’area torinese sfiorano le settemila unità".